Diputados criticaron el rol deAlberto:“Solo cumple funciones protocolares”

La solicitud fue hecha por el legislador del PRO Cristian Ritondo. En un duro intercambio con referentes oficialistas, Juntos por el Cambio critica al Frente de Todos por la crisis política y económica agravada tras el portazo de Martín Guzmán.

Diputados sesiona con un clima caliente de fondo tras la renuncia de Martín Guzmán al Ministerio de Economía, que potenció las internas en el Gobierno y agravó la crisis económica por la turbulencia financiera.

Hay fuertes cruces en la Cámara baja entre el oficialismo y la oposición, que en una sesión especial sobre manifestaciones políticas le hace planteos al Gobierno, como anticipó TN. Justamente hubo acuerdo en Labor Parlamentaria para que Juntos por el Cambio dé quorum a cambio de que haya tiempo (cuestiones de privilegio) para expresarse sobre la crisis en el Gobierno, anticipó Gonzalo Aziz.

El diputado de Juntos por el Cambio Ricardo López Murphy advirtió que la Argentina está “en los albores de una gravísima crisis, que se asocia a la falta de gobernanza, que genera conflicto permanente y produce marchas y contramarchas”.

El economista acusó al Gobierno de tener “un mal diagnóstico y una pésima ejecución de la política, ideas equivocadas como que el déficit no genera inflación” y de “carecer de la más elemental credibilidad”. El diputado alertó que “los errores se pagan a corto plazo” e hizo un llamado “a volver a la sensatez en materia económica”.

Por su parte Mario Negri, jefe de la bancada de la UCR, dijo: “Vivimos un momento de extrema gravedad. Estamos frente a un Presidente débil, frente a un gobierno débil. En los últimos 30 días han triturado de una manera irresponsable la confianza de la sociedad, y llevaron al máximo posible la incertidumbre. Un Gobierno sin confianza y débil se pone al borde del precipicio. No importa el color político que tenga. Hay que recuperar confianza, y les va a costar mucho, como subir el Everest descalzos. Estamos en un default político”.

A su vez Juan Manuel López, titular del bloque de diputados nacionales de la Coalición Cívica, enfatizó: “Todos sabemos que tenemos un Presidente sin entidad política y con leve o casi nula entidad institucional. Vimos momentos de vacío de poder, momentos de anarquía en el poder, y cuando esto existe siempre hay alguien que toma ese poder. Lo pueden tomar los temerarios, los golpistas o los desesperados por impunidad y en esa situación estamos”.

Con respecto a la renuncia de Martín Guzmán, el legislador señaló que “el exministro Guzmán fue un oportunista, descarado, escandaloso. Se fue en este momento porque no se quiere hacer cargo de lo que va a pasar en pocos días. Su modelo fracasó. Nos deja en el poder a la ministra Batakis. Si tenemos suerte va a ser una almacenera. Si tenemos mucha suerte, va a ser una buena almacenera. Si tenemos poca suerte, que creo es lo que va a pasar, no sabemos el poco tiempo que va a durar.

Asimismo Cristian Ritondo, de Juntos por el Cambio, le pidió al Gobierno nacional: “Basta de ‘sarasa’, mientras ustedes se pelean cierran los negocios, mientras ustedes se pelean muchos argentinos despiden a sus hijos en Ezeiza. Déjense de pelear, vengan a debatir, traigan al jefe de Gabinete a rendir cuentas, que se deje de esconder, tiene una responsabilidad institucional, que no le tenga miedo a decir la verdad”.

Sobre la nueva crisis desatada en el oficialismo tras la salida del exministro de Economía Martín Guzmán, aseguró: “Llegó a un punto final el populismo, demostró que es pan para hoy y hambre para mañana. No disfracen más la realidad, no disfracen más la pobreza, no digan más mentiras. Reiteramos que Juntos por el Cambio tiene un firme compromiso institucional con el país, y también con los argentinos”.

A su vez Germán Martínez, jefe de la bancada del Frente de Todos, le contestó a la oposición: “Está claro que hoy algunos legisladores eligieron hasta en un tono irrespetuoso criticar al Presidente de la Nación, otros eligieron poner en el ojo de las críticas a la vicepresidenta Cristina Kirchner, otros también criticaron a Sergio Massa, se habló mal de las provincias argentinas, del movimiento obrero, las organizaciones sociales… Pero, ¿qué hay detrás de todo eso?

En esta misma línea, Martínez señaló: “Desde hace un tiempo hay algunos en la oposición y el poder económico que tienen un plan sistemático para que los argentinos bajen los brazos. Pero nuestra tarea es ser constructores de esperanza en el seno del pueblo argentino. Porque cuando los pueblos tienen el ánimo por el piso es cuando las corporaciones aprovechan para poner sus reglas de juego”.

Los proyectos que se tratan en sesión especial en Diputados

En la sesión especial de este martes en Diputados se debate un amplio temario de proyectos como Ley de Promoción de Inversiones en la Industria Automotriz, Ley de Promoción del Desarrollo y Producción de la Biotecnología Moderna y la Nanotecnología, nuevo Acuerdo para Promover la Inversión y el Desarrollo de la Provincia de Tierra del Fuego, y Área Marina Protegida Bentónica “Agujero Azul”.

En medio del debate Laura Rodríguez Machado, de Juntos por el Cambio, solicitó “un homenaje a los industriales de este país sobrevivientes de esta política del kirchnerismo, y que dan trabajo en medio de esta crisis y esta política populista y dirigista de este Gobierno. Pero cuando volvamos a gobernar nosotros vamos a tener una política industrial para todos los argentinos”.

La diputada por Córdoba agregó: “En esta Argentina del ‘sálvese quien pueda’, la sensación de pobreza que hay es muy clara. Y encima tenemos una ministra de Economía que todavía no dijo lo que va a hacer”.

Por su parte la diputada Adriana Ruarte, de Juntos por el Cambio, señaló que “el Presidente y su vice han destruido la confianza en estos 30 meses que llevan de desgobierno, y nos están llevando a la ruina. Son los responsables de este descalabro. Y por más leyes que saquemos, no sabemos quién va a querer invertir en este Argentina que se sigue devaluando”.

Asimismo Nicolás del Caño, del FIT Unidad, afirmó que “hablar de una ley que le da más beneficios a las grandes multinacionales automotrices, como la devolución anticipada del IVA y la reducción del monto a pagar de ganancias, para darle previsibilidad a las patronales, es una vergüenza”.

El diputado Nicolás del Caño habla durante el debate del proyecto de promoción de la industria automotriz. (Foto: Twitter @Diputados AR)

Mientras tanto José Luis Espert, de Libertad Avanza, dijo: “Quisiera creer que si esta ley es aprobada por lo menos para compensar la renta espuria que reciben los productores de auto en Argentina, le vamos a eliminar por completo las licencias automáticas y no automáticas para exportar”.

El diputado José Luis Espert durante la sesión en la Cámara Baja. (Foto: Twitter @Diputados AR)

Asimismo, el diputado por la UCR Ricardo Buryaile indicó que“estamos celebrando que le vamos a robar menos a los inversores con la inflación. Creo que esta ley no es más que reconocer un Estado que cada vez se apropia más de la renta de las empresas, y esa renta se la cobran a los consumidores”.

Una imagen del diputado Ricardo Buryaile durante el debate del proyecto sobre la promoción de la industria automotriz. (Foto: Twitter @Diputados AR)

Por su parte, el diputado radical Víctor Hugo Romero señaló que “este régimen de promoción, en este difícil contexto de la Argentina profundizado en los últimos días, trae algo de certeza a la gran incertidumbre que existe en el país ya que todas las inversiones que se hacen en este sector son a largo plazo, dos a tres años como mínimo. Por supuesto que se instalan cuando están las condiciones necesarias y son mejores que instalarse en otros países, como Brasil y México”

Pasadas las 19:20 se le dio media sanción al proyecto de ley sobre la promoción de la industria automotriz, con 227 votos a favor, ocho en contra y una abstención.

Proyecto de promoción de la industria automotriz: los principales incentivos

El proyecto plantea medidas de incentivo que están orientadas a los nuevos proyectos de inversión que aseguren mayor producción, exportaciones y empleo en las terminales y empresas autopartistas, de manera de agregar valor a partir de procesos industriales.

Dentro de la iniciativa se contemplan beneficios para las inversiones automotrices, como la devolución anticipada del Impuesto al Valor Agregado (IVA), ya que establece que el plazo de devolución se reducirá de seis a tres años y en el caso de la amortización de bienes de capital se reduce de cinco a tres años.

Proyecto de promoción de la biotecnología y la nanotecnología

Tras la media sanción al proyecto de promoción de la industria automotriz, comenzó el debate sobre la iniciativa de Promoción del Desarrollo y Producción de la Biotecnología Moderna y la Nanotecnología.

En este sentido el presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, el radical Facundo Manes, dijo: “En nuestro país hemos probado de todo, menos el camino hacia el desarrollo. Si bien es posible generar un crecimiento en el corto plazo, este tiene fecha de vencimiento si no se aplican estrategias de innovación en ciencia y tecnología”.

El diputado Facundo Manes habla durante la sesión en la Cámara Baja. (Foto: DiputadosAR)

Sobre cómo se manejan en este rubro las principales potencias del mundo, el neurocirujano indicó: “Los países desarrollados aplican todo el tiempo beneficios fiscales para potenciar sus áreas de ciencia y tecnología, entre ellos aranceles, paraaranceles y subsidios directos e indirectos”.

En esta misma línea, el legislador de la UCR señaló: “Debemos construir puentes entre el conocimiento y el sector productivo. Porque solo así vamos a reducir la pobreza, incrementar los salarios e impulsar la movilidad ascendente de nuestros ciudadanos”.

“Esta nueva ley contribuirá a dirigir los esfuerzos del Estado y promover actividades basadas en la biotecnología moderna y la nanotecnología, para el bien común y el futuro de nuestra patria”, concluyó Manes.

A su turno, el diputado del PRO Alejandro Finocchiaro aseguró que “el fin de semana hubo un golpe institucional y se consumó la toma del poder político por parte de un sector del Gobierno”.

En este sentido, el también exministro de Educación advirtió: “Hoy en Argentina no hay un Presidente, hay un funcionario que cumple funciones protocolares. Pero desde Juntos por el Cambio vamos a sostener el imperio de la Constitución a cualquier precio”.

Por último, Finocchiaro señaló: “Al kirchnerismo le pedimos que a lo que quieran hacer háganlo ahora. Porque Argentina no soporta más la incertidumbre. Argentina no soporta más al populismo y al kirchnerismo”.

Asimismo la diputada Myriam Bregman, del Frente de Izquierda/FTS afirmó que “si quieren apoyar la enorme capacidad científico-tecnológica de nuestro país deberíamos estar discutiendo sobre más presupuesto para todo el sistema público, que tiene una enorme capacidad científica de la cual los privados se apropian”.

La diputada Myriam Bregman habla en la sesión especial de la Cámara de Diputados frente a la mirada de su par Javier Milei. (Foto: DiputadosAR)

Pasadas las 21:30 la Cámara de Diputados le dio media sanción al proyecto de ley sobre Promoción del Desarrollo y Producción de la Biotecnología Moderna y la Nanotecnología con 224 votos a favor y siete en contra.

María Eugenia Vidal reiteró el pedido de la oposición para que Juan Manzur concurra a la Cámara de Diputados

Luego de la aprobación del proyecto sobre bio y nanotecnología, la diputada de Juntos por el Cambio María Eugenia Vidal hizo un pedido de apartamiento del reglamento de la cámara y reiteró el pedido de la oposición para que el jefe de Gabinete Juan Manzur concurra a la Cámara Baja para dar explicaciones sobre la actual crisis política y económica.

“El jefe de Gabinete no puede venir en agosto, tiene que venir ahora para decirnos cómo vamos a salir de esta situación”, pidió Vidal.

La solicitud de la también exgobernadora bonaerense fue votada tras los discursos de Germán Martínez y Victoria Tolosa Paz (Frente de Todos), pero al no alcanzar el 75% de los votos necesarios fue rechazada.

Finalizada esta cuestión y diversas cuestiones de privilegio presentadas por varios diputados, se dio inicio al debate sobre el nuevo Acuerdo para Promover la Inversión y el Desarrollo de la Provincia de Tierra del Fuego. Este proyecto recibió media sanción con 128 votos a favor, 77 en contra y 16 abstenciones, y en estos momentos se debate la creación del Área Marina Protegida Bentónica “Agujero Azul”.

Se tratarán además en sesión especial de la Cámara Baja el acceso de los pacientes a las prestaciones integrales sobre cuidados paliativos en sus distintas modalidades, en el ámbito público, privado y de la seguridad social y al acompañamiento a sus familias, y la Ley de Prevención y Control de la Resistencia a los Antimicrobianos.

Noticia que está siendo actualizada.-