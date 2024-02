Diputados opositores abandonaron el Congreso y se sumaron a las protestas en las calles

Tras un pedido de cuarto intermedio rechazado, legisladores kirchneristas y de izquierda se fueron del recinto y bajaron a la movilización.

En medio de los incidentes en las afueras del Congreso, diputados de Unión por la Patria y del Frente de Izquierda dejaron el recinto y bajaron a la calle. La decisión fue tomada luego del pedido de cuarto intermedio que se sometió a votación y fue rechazado por la mayoría.

Entre los legisladores que se sumaron entre los manifestantes estuvieron: Máximo Kirchner, Santiago Cafiero, Cecilia Moreau, Leandro Santoro y Daniel Gollán de Unión por la Patria; Myriam Bregman, Nicolás del Caño, Romina del Plá y Christian Castillo del Frente de Izquierda.

Entre el tumulto, Máximo Kirchner expresó a los medios de comunicación: “Si le dije que no a Alberto cómo no le voy a decir que no a esta cosa de Milei. He sido consecuente siempre. Mal, bien, con mis ideas, pero consecuente siempre”.

Tras unos minutos en las calles, los diputados opositores regresaron al Congreso para sumarse nuevamente al debate que continúa en el recinto. Cecilia Moreau expresó: “Entiendo que Patricia Bullrich haya quedado acomplejada por no ganar la elección. Lo que no entiendo es ese complejo de dictadura en democracia lo use para reprimir al pueblo”.