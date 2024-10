Diputados puede convertir en ley la Boleta Única de Papel: debate la emergencia en Córdoba y reformas de seguridad

Existe consenso entre distintos bloques para sancionar una reforma electoral que se implementará en las elecciones del 2025.

La Cámara de Diputados vuelve a sesionar este martes con dos proyectos que podrían convertirse en ley: la Boleta Única de Papel, que modificaría la forma de votar en las elecciones del año próximo, y la declaración de emergencia en la provincia de Córdoba aprobada en el Senado. Además, se vota el plan de Abordaje integral contra el Crimen Organizado, una sustancial reforma en materia de seguridad.

Desde La Libertad Avanza, que no es autor del proyecto de Boleta Única de Papel, plantean que este sistema podría impulsar mayor transparencia y hasta algunos de sus miembros, como expresó la rionegrina Lorena Villaverde en DiputadosTV, proponen que terminaría con un esquema electoral fraudulento que en Argentina no tiene antecedentes concretos históricos: «Estábamos acostumbrados a un sistema que tiene vicios que hicieron que existieran fraudes, me parece que eso lo define como un sistema corrupto».

El oficialismo, junto a sus aliados, lograron dictaminar este lunes el proyecto final que replica el modelo de boleta que se utiliza en la provincia de Mendoza, aprobado en media sanción en el Senado. El único desacuerdo que existía entres los bloques que adhieren a la reforma electoral era la posibilidad del voto de lista completa en un único casillero. Gobernadores de provincias cercanas a Casa Rosada y referenciadas con la bancada legislativa de Innovación Federal presionaron para que esta modalidad -que no los beneficia dado que representan a partidos provinciales y no llevan candidato presidencial- no avance en el recinto-

En el inicio de la sesión se espera cuestiones de privilegio, en donde se mencionará la marcha universitaria que se realizará este miércoles en distintas ciudades del país y que haya un repudio, desde Unión por la Patria que incluso avanzó con un proyecto de resolución, al Presidente de la Nación por sus comentarios despectivos a la diputada Victoria Tolosa Paz y a la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner. Posteriormente, no habría inconvenientes en avanzar con aprobaciones en convenios y tratados internacionales, además de la autorización de pliegos de cargos diplomáticos.

Con inusual impulso conjunto del PRO y Unión por la Patria, obtendría media sanción el Régimen Nacional del Patrimonio Cultural Inmaterial, para gestionar acciones concretas tendientes a la preservación de costumbres. También habría consenso generalizado para convertir en ley la declaración de Emergencia Ambiental, Económica y Habitacional en zonas afectadas por los incendios en territorio cordobés, que implica un redireccionamiento de fondos de ayuda para los damnificados y la facilitación de créditos para la reconstrucción de viviendas.

Después de lo que fue la sanción de la ampliación del Registro Nacional de Datos Genéticos, el oficialismo se entusiasma con la aprobación de dos nuevos proyectos vinculados a la seguridad: la reforma de la Ley N° 26.216 de Armas de Fuego -que flexibilización el protocolo para el acceso legal a tenencia de armas de fuego- y el Abordaje Integral contra el Crimen Organizado, también denominado ley Antimafias, que incrementa y unifica penas para personas a las que se le atribuyen formar parte de una organización criminal, además de incrementar las potestades de las fuerzas de seguridad.