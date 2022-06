Disputa por los planes sociales: el hijo del “Chino” Navarro atacó a Cristina en una dura carta

El dirigente del Movimiento Evita publicó un texto en el que calificó a la Vicepresidenta como una “Viviana Canosa progresista”, que “Elige Cristina Fernández a dedo, se enoja con el elegido y lo abandona”.

La pelea interna en el Frente de Todos, por el control de los millonario subsidios que entrega el Estado a las organizaciones sociales, sigue en alza, esta vez quien salió a responder a las críticas de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que pidió “el control, la auditoría y la aplicación de las políticas sociales”, fue el dirigente del Movimiento Evita, Juan Francisco Navarro.

El hijo del dirigente y funcionario Fernando “Chino” Navarro, caracterizó a la expresidenta como “una tía que grita desde la esquina de la mesa puteando a los planeros, emulando a una Viviana Canosa progresista”.

La carta que fue publicada en la cuenta personal de Facebook del militante, afirma que “la clase política está interesada en sus propios problemas” y cuestiona “¿Dónde están los mecanismos propios para discutir ideas, propuestas o algo tan básico como la corrupción en nuestros gobiernos populares?”.

“No nos enojemos si la revolución de Cristina es hablar de lawfare, el hecho de que todo es lawfare nos deja sin la posibilidad de ver otro horizonte, nos alejan de quienes laburan, de quienes realmente sufren la falta de Justicia– que no es Cristina-, la falta de respuesta ante los problemas reales que la Justicia no resuelve y dilata -femicidios, trata, narcotráfico, inseguridad- o las distancias sobre tema sociales -adopción, pensiones, herencias-“, destacó el referente social.

Además, apuntó contra la relación de poder dentro de la coalición gobernante, al expresar: “Elige Cristina Fernández a dedo, se enoja con el elegido y lo abandona. Filosofía barata. No nos enojemos si la compañera no se hace cargo”.

“El Movimiento Evita no eligió a Cobos, Boudou, Insaurralde o Scioli. Tampoco formamos parte de la derrotada Unidad Ciudadana. Tampoco elegimos a Alberto. Pero tampoco abandonamos. Tampoco destruimos o intentamos partir al campo popular”, sentenció Navarro en su misiva virtual.

“Eva vive en un barrio obrero, en esas casas casi prefabricadas que entregó Cristina hace 10 años. Las casas se caen abajo. Luego el Estado aparece a cuentagotas. Cristina habla en la CTA, pero nadie se mueve. Parecen paralizados por los cargos. La foto lo dice todo. Un ejército derrotado que no puede hablar, que no puede disentir ni proponer, que sólo obedece al maltrato de los gritos de la jefa”, relata la carta en respuesta a las críticas de la Vicepresidenta quien aludió a la figura de Eva Perón para pegarle al movimiento social.

El dirigente social, completó su publicación con un mensaje directo al presidente Alberto Fernández: “No caigamos en la trampa. Compañero Presidente, ¡¡reaccione!! Lo quieren sumiso. Lo quieren obligar a los mismos errores que nos dejaron a Macri de presidente”.

“No abandone a nuestro pueblo como nos abandonaron en el 2015. Como canta Fito, no entregue a la militancia popular, a esos cuervos que rondan por siniestros ministerios haciendo la parodia del artista. Vamos a mostrar los dientes. Pero no para el enojo fácil. Sino para ver dibujada la sonrisa del pueblo. Con los movimientos populares no se jode. Con nuestro pueblo tampoco. ¡Vivan las y los trabajadores de mi Patria!”, finaliza el comunicado en redes sociales.

Vale resaltar que el Movimiento Evita, disgustó a Cristina Kirchner cuando rompieron el bloque en 2016 durante el macrismo y después apoyaron la candidatura de Florencio Randazzo, de la que Alberto Fernández fue jefe de campaña.

En ese sentido, Navarro también repartió críticas para el dirigente de La Cámpora, con quien se disputan el poder territorial, Máximo Kirchner “No va más la de ir gritando y escupiendo en un salón del PJ”, al mismo tiempo que solicitó al hijo de la Presidenta del Senado que “se tome un tiempo para escuchar propuestas”.