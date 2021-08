Distribuyen las Sputnik V producidas en Argentina

Son más de un millón de vacunas producidas por el laboratorio local Richmond. Salta recibirá 31.500 del componente uno y unas 4.625 dosis del segundo.

Las partidas que se distribuirán en todo el país fueron producidas en el laboratorio Richmond.

Durante este fin de semana las 1.147.000 dosis de las Sputnik V producidas en la Argentina están siendo distribuidas por todo el país.

En total, Laboratorios Richmond entregó 994.500 dosis del primer componente y 152.500 dosis del segundo componente de la vacuna rusa, producida en las instalaciones de la compañía.

En base a la cantidad de población de cada distrito, a la provincia de Buenos Aires le corresponderán 382.500 dosis de componente 1 y 58.750 de componente 2; a la Ciudad de Buenos Aires 67.500 y 10.125; a Catamarca 9.000 y 1.125; a Chaco 27.000 y 4.500; a Chubut 13.500 y 2.250; a Córdoba 83.250 y 12.625; a Corrientes 24.750 y 3.375.

En tanto, a Entre Ríos 29.250 y 4.500; a Formosa 13.500 y 2.250; a Jujuy 18.000 y 2.250; a La Pampa 6.750 y 1.125; a La Rioja 9.000 y 1.125; a Mendoza 42.750 y 6.750; a Misiones 27.000 y 4.500; a Neuquén 13.500 y 2.250; a Río Negro 15.750 y 2.250.

Por último, a Salta 31.500 y 4.625; a San Juan 18.000 y 2.250; a San Luis 11.250 y 2.250; a Santa Cruz 9.000 y 1.125; a Santa Fe 76.500 y 12.375; a Santiago del Estero 22.500 y 3.375; a Tierra del Fuego 4.500 y 1.125; y a Tucumán 38.250 y 5.625.

Conformes

«Estamos muy contentos y conformes con el cumplimiento del laboratorio que lleva adelante una tarea de fabricación de una vacuna en poco tiempo y que está dando buenos resultados para el control de la pandemia como es la Sputnik V», sostuvo Santiago Cafiero, jefe de Gabinete de la Nación, el pasado jueves al comunicar la noticia.

«Es un motivo de orgullo que la Argentina produzca vacunas contra el coronavirus. Estamos llegando a casi 45 millones de dosis y es una cifra muy importante con la que seguimos avanzando en la campaña de vacunación más importante de nuestra historia», agregó Cafiero.

«Estamos en una etapa distinta de la vacunación porque tanto en Argentina como en el mundo se están implementando esquemas de combinación de diferentes vacunas en la segunda dosis», dijo Vizzotti. Y completó: «La combinación de vacunas para completar los esquemas de segunda dosis son seguras y la aceptación de la población es altísima».

Según el Monitor Público de Vacunación, hasta el momento se distribuyeron 41.509.514 dosis de todas las vacunas que hay en el país. 36.461.219 fueron aplicadas y en total son 9.884.094 las personas inmunizadas con el esquema completo de dos dosis.

En relación a las 152.500 dosis del segundo componente de la vacuna Sputnik V que entregó Richmond, estas son parte de las tres millones que producirá y suministrará el laboratorio en agosto, tal como informó el Fondo de Inversión Directa de Rusia y la compañía farmacéutica en un comunicado conjunto.

Casos en descenso

El Ministerio de Salud de la Nación informó ayer 6.183 nuevos casos de coronavirus, por lo que ascendían a 5.080.908 los infectados desde el inicio del brote en el país, en tanto que los decesos por la pandemia sumaban 108.936, 121 de ellos informados en las últimas 24 horas. Según el reporte diario de la cartera sanitaria, ya se habían recuperado 4.736.632 personas que se habían contagiado de COVID-19, mientras que 235.340 se encontraban con la enfermedad en curso. Por otro lado, 3.571 pacientes se encontraban internados en UTI.

«Lo tomo como de quien viene”

El surfer que regresó al país en 2020 criticó duramente al Presidente.

Federico Llamas, el surfer que violó la cuarentena en marzo de 2020 tras regresar de Brasil, habló tras el escándalo desatado por las fotos del cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yáñez, en la Quinta de Olivos en julio del año pasado y afirmó que el presidente Alberto Fernández “es el idiota que hizo el DNU y que no le transmitió a la gente, al equipo de él, lo que tenía que hacer”.

Al referirse a las fotos que se difundieron durante los últimos días y en los que se puede ver al presidente junto a su pareja y un grupo de amigos en Olivos en pleno festejo y durante una de las etapas más restrictiva de la pandemia, dijo: “No me sorprende para nada viniendo del Gobierno que tenemos. No le acredito toda la culpa al Presidente, porque hay un montón de gente detrás de eso, pero él es el que da la cara. Es vergonzoso que un presidente, abogado, haga este tipo de cosas”, dijo.

“Y no es que intento decir ‘uh, mirá lo que me hicieron y mirá lo que está haciendo el presidente‘, porque yo no hice nada, lo único que quería era volver a mi casa”.

Tras el escándalo en Olivos, el joven al hacer referencia a la frase que había dicho el presidente, cuando él fue detenido, señaló: “Lo tomo como de quien viene, me resbala. ¿Un presidente, abogado, que me diga que soy un idiota por querer volver a mi casa con una declaración jurada?”.