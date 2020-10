Doble discurso de Grabois: sus padres poseen múltiples propiedades y abultadas deudas con el Estado

Durante las últimas horas, el dirigente social advirtió que va “a buscar hasta abajo de la última piedra» para saber «adónde está el patrimonio” del ex ministro de Agricultura Luis Miguel Etchevehere En medio de las tensiones políticas por el conflicto en la estancia Casa Nueva, ubicada en la provincia de Entre Ríos y perteneciente a la familia del ex ministro de Agricultura Luis Miguel Etchevehere, el dirigente social Juan Grabois advirtió que va “a buscar hasta abajo de la última piedra” para saber “adónde está el patrimonio” del ex funcionario.

El protagonista aseguró que “los Etchevehere son la expresión más clara de las minorías que manejan la Argentina como si fuera su estancia o su empresa”. Sin embargo, el protagonista se condice con la realidad de su familia.

Según detalla Realpolitik, su padre Roberto Arnoldo “Pajarito” Grabois (reconocido dirigente peronista que tuvo su momento de gloria en la década del 60) actualmente poseería seis propiedades, algunas de ellas de imponente tamaño, y él mismo vive sobre la calle Malabia en el coqueto barrio de Palermo, en Capital Federal.

A pesar de que su hijo Juan no tuvo reparos en burlarse de una manifestante de la oposición que se paseó en un Audi por el que debía 170 mil pesos de patente, “Pajarito” debe más de 206 mil pesos del impuesto automotor de su elegante Mercedes Benz GLK300 4Matic, cuyo valor aproximado es de 3.8 millones de pesos.

Algunas de su media docena de propiedades tienen grandes dimensiones, hay de 700 m2, 800 m2 y hasta de 1.508 m2, y están excelentemente ubicadas entre Palermo y la avenida Santa Fe.

En la Central de Deudores del Sistema Financiero, Roberto Arnoldo figura con una abultada deuda de 545 mil pesos, repartidos entre el Banco Galicia, el HSBC, el Concosud, el Patagonia y la tarjeta American Express.

Por otra parte, su madre, Olga Isabel Gismondi, también vivió del estado, como empleada en el Honorable Senado de la Nación. Actualmente, cobra una jubilación de 40 mil pesos y maneja una Suzuki Grand Vitara. Hoy, tanto los padres de Grabois son monotributistas.