Documento exclusivo | Pese a negarlo, Scioli ejerció oficialmente como “embajador en Brasil”

En un cable oficial de cancillería al que tuvo acceso Nexofin, desde la Embajada argentina en Brasil convocaron a los cónsules a una reunión con Scioli, al que en todo momento tratan de «embajador»; ayer el ex gobernador había negado que haya actuado como embajador de manera oficialMe puse a trabajar, pero no oficialmente”, aseguró este jueves el ex gobernador bonaerense Daniel Scioli, al justificar su presencia en el recinto de Diputados y aclarar que aún no había cumplido funciones de manera oficial como Embajador argentino en Brasil.

Sin embargo, un cable oficial de cancillería al que tuvo acceso Nexofin revela que Scioli sí ejercía funciones de manera oficial como Embajador. El cable de Cancillería número 10006/2020 convocaba a los cónsules argentinos en Brasil a una reunión con “el señor embajador Daniel Scioli”.

“El Sr. Embajador Daniel Scioli convoca a los Señores Cónsules a una jornada de trabajo en esta sede el día 10 de marzo del 2020. En virtud de ello, mucho se agradecerá a los Sres. Cónsules desplazarse a Brasilia en la fecha mencionada”, comienza el cable.

Y continúa: “En principio el encuentro está previsto desde las 11 hasta las 15:30 horas, a fin de permitir en la medida de lo posible, y de acuerdo a las alternativas de vuelos, un desplazamiento por el día a Brasilia”.

Este documento contradice las declaraciones de Scioli, luego de que justificara su presencia como diputado en la sesión de este jueves asegurando que no había cumplido funciones de manera oficial como embajador. “Me puse a trabajar, pero no oficialmente. En todo momento me acompañó quien está hoy a cargo de la embajada, que se llama Roberto Bosch. Nunca ocupé el despacho del embajador en Brasilia. Ni cuando fui a Brasil dormí en la residencia”, había asegurado Scioli ayer, ante la consulta de los periodistas acreditados en el Congreso.

El conflicto se suscitó ante la llegada de Scioli al Congreso, lo que le permitió al oficialismo alcanzar el quórum y dar inicio a la sesión de este jueves. Ante ello, el principal bloque opositor, Juntos por el Cambio, no bajó al recinto. “Hemos podido corroborar que se alcanzó el número del quórum con alguien que ya no es diputado y pertenece al Poder Ejecutivo. Es el caso del ex diputado (Daniel) Scioli, que fue designado embajador en Brasil. Esto es una vergüenza”, dijo Mario Negri.

f:nexofin