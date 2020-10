Dólar bajo presión: el blue saltó a $ 171 y el contado con liqui anotó otro récord

El dólar paralelo sumó $ 4 . En sintonía, el denominado dólar «fuga» profundizó la tendencia alcista y repitió un avance que llegó a superar el 5%. El BCRA volvió a vender reservas.

El mercado de cambios no logra estabilizarse. La lluvia de pesos supera la escasez de dólares y si bien el campo comenzó a liquidar casi el doble tras las medidas del Gobierno, la presión sobre el tipo cambio se mantiene.

El dólar blue sumó hoy $ 4 y alcanzó por primera vez los $ 171. De esta forma, la divisa que opera en el mercado paralelo avanza $ 24 en lo que va del mes.

El otro termómetro de la City son las cotizaciones financieras. La tendencia alcista y nerviosa del miércoles se repitió hoy: el CCL marcó otro récord al tocar los $172,39 (+5,3), pero cedía a $ 169,13 (+3,3%), mientras que el dólar MEP subía 4% hasta los $ 156,33.