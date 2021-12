Dólar blue: la verdadera razón por la que cae y se aleja de sus máximos recientes

Nota extraída de El Cronista porMariano Gorodisch

Si bien los grandes exportadores liquidan todo por el mercado oficial, los chicos y medianos logran huecos para vender sus divisas a $ 193 en lugar de a $ 67. Además, el CCL se hundió 5% y el BCRA volvió a vender reservas.

El dólar blue volvió a bajar y se aleja de sus máximos recientes de $ 207. Cedió de $ 198 a $ 196 y redujo la brecha al 93% con respecto al oficial, lo que marca un mínimo desde octubre.

El motivo, aseguran en la City porteña, es que en estas últimas ruedas han aparecido pequeños y medianos exportadores ‘bajando’ cable blue. Traducido: traen dólares desde el exterior hasta la Argentina por medio del canal informal.

Pagan 0,5% por el canje, como se conoce esta operatoria en la jerga cuevera, y luego lo cambian por pesos, que necesitan para comprar la materia prima, pues están armando las nuevas exportaciones para liquidar en marzo del año que viene.

Esta es la razón por la cual girar dólares al exterior por medio de financieras cuesta tan sólo 2,5%, contra 7,5% que es la diferencia que existe hoy entre las cotizaciones de dólar MEP y contado con liquidación (CCL).

«Si bien los grandes exportadores liquidan por el MULC, los más pequeños quizás exportan u$s 10 millones y u$s 3,5 millones lo hacen por medio del blue», advierten los mesadineristas.

«Cuando te empiezan a llamar desde las ocho de la mañana y piden cambiar u$s 1 millón, sabés que viene de parte de un exportador, y no es fácil salir a buscar casi $ 200 millones», revelan.

«En este mercado nadie te regala nada, sino que es alguien que está abasteciendo del otro lado la demanda, hay ‘manos grandes’ trayendo, que son justamente los exportadores», coinciden las diversas fuentes consultadas.

Incluso, aseveran que al Gobierno no le viene tan mal esta situación, porque es una manera de tener al blue bajo control, aunque se pierdan dólares constantes y sonantes para las reservas del Banco Central. Pero lo cierto es que el público masivo no se detiene tanto en las reservas líquidas del BCRA como en el precio del blue si se dispara.

Los exportadores necesitan semejante cantidad de pesos para stockearse y rotar la mercadería, pero el tema es que quienes liquidan a $ 100 no pueden competir con quienes liquidan a casi el doble por el blue. Estos últimos, cuando van a comprar la materia prima, no tienen problema en pagar $ 130, cuando el exportador formal tiene un límite de $ 110 por un insumo determinado, porque sino los números no le cierran.

Fuerte caída del CCL y otra venta de reservas

La baja del dólar blue, sin embargo, no fue a única variable que se destacó de la rueda. Las cotizaciones financieras también hicieron lo propio: el dólar MEP retrocedió 1,1% hasta los $ 195,98 y el contado con liquidación se hundió 5% hasta los $ 211,49.

Por otra parte, sobresalió también el avance del dólar mayorista, que escaló 12 centavos hasta los $ 101,54.

Pero la nota negativa del día fue que el BCRA debió volver a vender reservas. Fueron unos u$s 90 millones, por lo que acumula así una pérdida de u$s 330 millones en el mes.