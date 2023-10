Dólar: la Aduana allana 18 bancos por la presunta fuga de u$s400 millones

La Aduana realiza operativos para investigar importaciones falsas con SIMIS truchas, según se informó oficialmente durante la mañana del jueves

La Aduana encabeza un operativo con allanamientos a bancos, donde se investiga la fuga de u$s400 millones por operaciones indebidas en el pago de importaciones, a través de SIMIS truchas, según se informó.

El organismo que encabeza Guillermo Michel lleva adelante una serie de allanamientos a 18 bancos en la City porteña este jueves. Se trata de la investigación en la que se busca esclarecer maniobras ilegales en la operatoria de uso de dólares.

Según se informó, la maniobra consistió en simular importaciones, utilizando documentación y operaciones falsas en el Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMIS), con el objetivo de fugar dólares al exterior, que invoucra a 176 empresas argentinas.

En ese contexto, la Aduana decidió reaizar serie de allanamientos a 18 bancos en la City porteña este jueves. Se trata de la investigación en la que se busca esclarecer maniobras ilegales en la operatoria de uso de dólares para el pago de importaciones, a través de permisos falsos.

El procedimiento se lleva adelante en el marco de la causa 452/23 del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2, a cargo de Pablo Yadarola.

Los detalles del megaoperativo

Según la información oficial, la Aduana realizó 51 allanamientos -18 bancos, 8 estudios contables y 25 sociedades- en el marco de la denuncia por la fuga de u$s400 millones por falsas importaciones con SIMIS truchas realizadas por parte de 176 empresas argentinas.

Los allanamientos se realizaron en el micro centro porteño, Rosario, Cordoba y Bahía Blanca en conjunto con Policía Federal Argentina, División Lavado de Activos. El procedimiento se lleva adelante en el marco de la causa 452/23 del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2 a cargo del Dr. Pablo Yadarola y de la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N° 6 a cargo del Dr. Jorge Dahlrocha.

La maniobra consistió en simular importaciones, utilizando documentación y SIMIS falsas, con el único objetivo de fugar divisas al exterior.

La investigación surge de un cruce sistémico efectuado por la Aduana comparando los giros de divisas cursados con los bancos con las importaciones que nunca efectuaron los falsos importadores. En dicho cruce se detectaron SIMIs falsas, que habrían sido realizadas con la connivencia del personal del sector de comercio exterior de diversos bancos y financieras. Los giros al exterior por las falsas importaciones se efectuaron a 146 firmas estadounidenses de dudosa constitución –fundamentalmente LLCs radicadas en Delaware y La Florida- que están vinculadas a argentinos.

Aduana puso en conocimiento de la situación al Homeland Security Investigations para recabar información de las empresas en EEUU y que también brinde información sobre los beneficiarios finales de las empresas radicadas en ese país. El sistema SIMI no tenía trazabilidad del giro contra la importación de mercadería, esto fue solucionado con la implementación del Sistema SIRA que contiene un cruce sistémico y una cuenta corriente con BCRA. En el caso de algunos estudios contables y jurídicos, se armaban las empresas y en otros ofrecían aumentar la capacidad económico financiera a quienes giraban las divisas.

Muchas de las empresas allanadas no estaban habilitadas como importadores o exportadores, fueron incluidos en la base de usuarios de comprobantes apócrifos y creadas solo para realizar este tipo de conducta ilícita. La denuncia se encuentra encuadrada en los arts. 864 inc. b) y 865 inc. f) del Código Aduanero y la Aduana se encuentra presentada como parte querellante.

Falsas importaciones

En la actualidad hay cinco causas judiciales en trámite que investigan una constelación de al menos 137 empresas fantasma, creadas entre 2021 y mediados de 2022, que se utilizaron para falsificar importaciones y, sin ninguna clase de control, hacerse de dólares del Banco Central de la República Argentina (BCRA) al tipo de cambio oficial para luego liquidar esas divisas a través de dólares financieros, vía agentes de Bolsa.

La principal novedad que presenta esta operatoria es que jamás ingresó mercadería alguna al país, y que se calcula que el BCRA destinó -de piso- más de u$s325 millones para girarle divisas a firmas que habían sido creadas para este fin, sin empleados, sin actividad relacionada al comercio exterior, y presididas por indigentes, jubilados o personas en estado de vulnerabilidad