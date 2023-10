Dólar sin techo: Sergio Massa buscó un feriado cambiario pero el blue igual saltó a $ 1.100

Pese a los controles en la city, los dólares alternativos siguieron subiendo.La brecha cambiaria llegó a 214%, el nivel mas alto en 34 años.

En el último día hábil antes de las elecciones y pese a los controles que paralizan las operaciones en las grandes cuevas, el dólar blue que operan los arbolitos en el microcentro se escapó a $ 1100. Con la incertidumbre a tope y pocas operaciones concretadas, la tensión del mercado se hizo sentir también sobre los dólares financieros y el contado con liqui, el elegido de las empresas, terminó en $ 1110.

Con esto, el informal prácticamente duplicó lis $ 605 a los que cotizaba antes de las PASO del 13 de agosto. Así, la brecha entre el tipo de cambio mayorista, congelado en $ 350, y el blue se estira a 214%.

Este viernes el ministro y candidato Sergio Massa repitió la estrategia que vino aplicando toda la semana: llenar la city porteña de controles y presionar a las casas de cambio para que redujeran las operaciones en el dólar MEP y el contado con liqui.

Esa estrategia paralizó al mercado por tres días y llevó a los portales de noticias a mostrar que el dólar blue retrocedía a $ 900. Pero entre el jueves y viernes volvieron a registrarse operaciones -escasas-, a un precio mucho más alto al que se veía en las pantallas. Así nació que el mercado llama el dólar «deep blue», que en algunos casos aislados se terminó vendiendo a $ 1200.

El viernes las cotizaciones oscilaron entre $ 1070 y $ 1200. Con la AFIP y la Aduana controlando la esquina de Florida y Corrientes, esacuadra se convirtió en una zona «libre de arbolitos».

Unas cuadras más abajo, cerca de Avenida de Mayo, los arbolitos les pedían a los compradores $ 1150 por dólar. Más cerca de plaza San Martín ofrecían a quienes estén dispuestos a comprar $ 1070 por dólares cara grande.

A medida que los compradores se alejaban del microcentro porteño, los precios seguían subiendo y llegaron a tocar los $ 1200.

Este mediodía, el MEP, también llamado dólar bolsa, escaló a $ 914, aunque terminó en $ 898,9, después de la intervención del Gobierno, que diariamente vuelca más de US$ 50 millones para subsidiar esta variante a través de la compra venta de bonos.

El salto más marcado le correspondió al contado con liqui, la vía por la que se dolarizan las empresas, que con un avance del 16% en el día llegó a $ 1110.

Por su parte, el dólar cripto que permite comprar a través de monedas digitales alcanzó los $ 1180.

Casa de cambio en San Isidro, custodiada por le Policía Federal, en el último día hábil antes de las elecciones.

El último tramo antes de las elecciones llenó de tensión a los ahorristas. A la habitual nerviosismo preelectoral se le agregaron las palabras de Javier Milei, el candidato que llega con más chances al domingo, llamando a dolarizar y huir del peso.

En las últimas semanas se viene dando un goteo de depósitos en los bancos, en medio de la incertidumbre electoral y la dolarización de carteras.

En el cierre de la semana, los bancos comentaban que la operatoria estaba más tranquila que días anteriores, ya que el anuncio de un paro para este viernes (que luego se levantó) hizo que la gente adelantara transacciones y se acercara a las sucursales masivamente el jueves. Mientras las casas centrales de las entidades lucían más calmas, hubo mayor afluencia en las sucursales de los barrios.

Las entidades financieras sí indicaron que el jueves se detectó un aumento del tiempo de espera por más gente en las sucursales y retiro de dólares y también de pesos. Hubo gente que estuvo más de tres horas adentro del banco para hacer un trámite. De todos modos, desde los bancos aseguran que hay liquidez para enfrentar la demanda de los ahorristas.

Operativo de la AFIP en el microcentro. Foto Telam

Según los datos del Banco Central al 12 de octubre pasado, los ahorros en moneda extranjera del sector privado cayeron US$ 300 millones en el mes a US$ 14.600 millones, el nivel más bajo del año. También caen los depósitos en pesos. En términos reales (descontada la inflación) el sistema perdió el 6,3% de los depósitos.

El martes pasado, último dato disponible, los plazos fijos cayeron un 3%, equivalente a $ 378.000 millones, según los datos del economista Salvador Vitelli. «Es la mayor caída diaria en la era Fernández-Fernández».

Desde las PASO, los plazos fijos bajaron 24%. Sin embargo no todo ese dinero salió de los bancos, ya que los depósitos totales cedieron 13%.

Después del impasse de ayer, cuando logró comprar US$ 58 millones, este viernes el Central tuvo que volver a vender y se entregó de US$ 45 millones. Así, cuando aún faltan siete ruedas para terminar el mes, el Central ya se desprendió de US$ 858 millones.