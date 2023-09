Dólar y retenciones: 10 principales definiciones económicas clave de Carlos Melconian

En diálogo con diversos medios este fin de semana, el economista mostró su opinión sobre cómo funcionaria una presunta bimonetarización y discutió la propuesta de Javier Milei en relación a la dolarización.

El elegido de Patricia Bullrich para llevar adelante la cartera económica, dialogó con los medios y dio definiciones de su plan. Noticias Argentinas

El economista Carlos Melconian, posible ministro de Economía de Patricia Bullrich brindó una serie de entrevistas a los medios de comunicación este fin de semana y dejó al menos 10 definiciones concretas sobre economía en los que se destaca su visión sobre el dólar, cepo cambiario, las retenciones, el gasto público y el bimonetarismo. En esta nota una por una.

En diálogo con La Nación, en una entrevista realizada por los periodistas Matías Moreno y Esteban Lafuente, el economista destacó los siguientes puntos:

1. Plan Bonex

El economista comparó el «Plan Bonex» en la política con el «Plan Bonex» de la economía y resaltó su negativa a que eso ocurra. «No queremos es que venga un “plan Bonex” en la economía. Entonces, tenemos que empezar a distinguir la civilidad de la fantasía. Y esa es la discusión.»No queremos que venga un plan Bonex en la Economía».

2. Devaluación

Melconian se refirió a la devaluación del dólar oficial impuesta por Sergio Massa hasta octubre y marcó inconsistencias. «Lo primero que hay que explicar es por qué hasta el 13 de agosto me dijiste “no devalúo, no devalúo, no hace falta” y el lunes a las 10 de la mañana lo pusiste en $350. La gente no es tonta. ¿Ahora te vas a clavar de nuevo en 350? Y el 23 de octubre tenés un problema. Es todo llegar, llegar y llegar. El único interés que tiene hoy este ministro de Economía es no devaluar, postergar cualquier atisbo de recesión y seguir pateando la sequía para el gobierno que viene.

3. Dolarización

Para Carlos Melconian, la gente «no entiende» los costos de la dolarización.

«Creo que no la entiende porque si la entendiese, tendría que haber una manifestación en Plaza de Mayo para decir: ‘Esta fantasía no la quiero’. Exagero con lo de una manifestación, es una forma de decir. Pero acá el formato es otra cosa. Es parte del mismo exorcismo en el cual estamos. Uno tiene que trabajar todo lo que pueda en términos de poner arriba de la mesa soluciones factibles, empíricas, que mejoren la calidad de vida de la gente y muestren que hay un horizonte».

4. Precios

«El ajuste lo está haciendo este gobierno. Cuando este gobierno aumenta el gasto público a 80% anual y la inflación es 110%, está haciendo el ajuste. Lo que nosotros tenemos que hacer es balancear la nominalidad. Es el mismo ajuste que hacen cada uno cuando cobra su sueldo. Milagros no hay. Todo lo demás es mentira de candidatos. Por eso, estamos en este quilombo. ¿No ven que un tercio sigue y dos tercios dijeron “basta”?»

5. Bimonetarismo

«Usar dólar y pesos va a estar dentro de la ley. Y hasta determinado monto de tus dólares los vas a poder usar el primer día abiertamente sin la hipocresía argentina de que facturo en pesos, pero me da billetes, si es al tipo de cambio alternativo. Toda esa hipocresía que se usa hoy vuela».

6. Gasto público

«Hay que eficientizar el gasto. Hay un batallón que dirige Daniel Artana, que entiende un montón de esto. Piensen que yo fui un año presidente del Banco Nación y nuestro respeto a las líneas, a jerarquizar a la gente y a sacarla del abandono… Hay que generar la mística. Si vos vas al Conicet y en lugar de cerrarlo, les decís: “Estos dos laburan, este no”. El que labura se pone contento porque dice: “Che, yo escuché que van a cerrar el Conicet y yo hace veinte años que estoy acá. Lo amo, laburo y es lo que quiero hacer en mi vida. ¿Por qué por estos dos que no laburan me vas a cerrar a mí?”. Y lo estoy diciendo desde el liberalismo, porque yo creo que el motor y la sal de una economía es su sector privado. Pero el sector privado no hace un Conicet. Yo digo: ¿por qué vas a ser tan injusto de cerrar por dos que no laburan? Sacá a esos dos. Ese es el formato».

7. Retenciones

Para el economista, algunas retenciones se pueden sacar el 10 de diciembre, «otras menos». «Pero, por supuesto, vamos a tener un tipo de cambio para la exportación e importación en el mismo mercado. Vamos a eliminar las restricciones a las exportaciones. Y si tenemos éxito y se derrumba la brecha, va a ser un tema de upgrade para el sector muy ponderado. Iremos balanceando. En la medida que seamos exitosos y el tipo de cambio real en la Argentina tenga un valor moderado y entendible, se puede jugar con la política tributaria».

8. La transición a diciembre

El exPresidente del Banco Central, resaltó su preocupación por la transición y la situación en la que se encuentre la economía en diciembre. «Estoy perdiendo la idea de que pueda haber una transición de caballeros y patriótica como la que Macri, de quien he sido un especial crítico en materia económica de su gestión, le ofreció en su momento al gobierno de Alberto Fernández. Eso me preocupa. Porque la primera anormalidad es que el ministro de Economía es candidato y tiene una incompatibilidad absoluta entre ser candidato y ministro. Y porque veo que, a pesar de salir tercero y tener un conjunto de conflictos económicos -donde a lo sumo va a poder cumplir el famoso cruce del río del plan “Caruso” Lombardi, que en su momento fue visto en tono despectivo, pero hoy me abrazo a Caruso-, continúa igual, fuera de foco.

9. El rol del Banco Central

Por otra partre, discutió con la idea de Javier Milei de cerrar el Banco Central y afirmó: «No sé cómo funcionan los países sin Banco Central. Si Bullrich me dijera: “Vení, vas a ser mi ministro de Economía y tenés que cerrar el Banco Central”. Yo le diría: “No. Gracias, Patricia, pero no puedo agarrar eso porque no sé cómo es”.

10. Cepo cambiario

«De la telaraña cambiaria en la que estamos vamos a salir rápidamente», concluyó contundente.