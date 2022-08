Dólar yGanancias:¿se puede evitar el 75% çde la retención en compras con tarjeta?

Desde que el Gobierno resolvió incrementar la percepción, que pasó del 35% al 45% y con el alza de la divisa paralela que cotiza a $ 293, surge la pregunta de si, al sacar un pasaje aéreo, se puede evitar el 75% de los impuestos.

A partir de la implementación de AFIP en julio pasado, el dólar turista pasó a ser más caro. El Gobierno anunció un incremento de 10 puntos porcentuales en la retención a cuenta de los impuestos a las Ganancias y sobre los Bienes Personales para el consumo de divisas para viajes y gastos en el exterior.

La decisión fue anunciada por la AFIP, que subrayó que no habría ningún cambio en el impuesto PAIS, ya que tan solo se adecúa la alícuota de la percepción a cuenta del pago de Bienes Personales y Ganancias.

Hoy, jueves 25 de agosto, el dólar turista cotiza a $ 252 para la venta, mientras que el dólar paralelo a $ 289 para la compra y $ 293 para la venta.

Viajes al exterior: ¿se puede evitar el 75% de la retención en compras con tarjeta?

El 75% se constituye a partir de la suma del Impuesto País de 30% por la compra de moneda extranjera, sumado a la percepción de Ganancias del 45%, que previamente era del 35%.

Este impuesto lo cobran quienes realizan cualquier tipo de pago al exterior, desde comprar un pasaje aéreo hasta hacer una reserva en alguna página de afuera. De este modo, si un pasaje sale $ 100.000, con los impuestos incluidos, su precio pasará a ser de $ 175.000.

Además, cabe aclarar, si bien en muchas páginas de vuelo del exterior no figuran los tributos en cuestión en los precios exhibidos, esto no quiere decir que se puedan evadir. El fisco argentino detecta que se hizo un pago al exterior y el 75% en concepto de impuestos se ve reflejado en el resumen de la tarjeta de crédito.

¿Puedo evadir el 75% si me voy a otro país y saco los pasajes desde allá?

El creador de la cuenta de Youtube, YoMeAnimo, profundizó sobre este tema y explicó que a pesar de que se evade el impuesto del 75% termina saliendo más caro: «El dolar billete ($ 289) lo estás pagando a ese valor, y si pagaras en Argentina ese mismo pasaje de u$s 1000 con dólar turista ($ 252) te termina saliendo mucho más económico. Si bien, no pagás el impuesto, con el dólar blue te sale más caro y no conviene».