Dólares paralelos: la brecha cambiaria llegó al mínimo en cuatro años, ¿hasta cuándo durará el veranito cambiario?

El CCL perforó el umbral de $900 en la rueda del martes, y la brecha quedó en 11,7% , el nivel más bajo en cuatro años. Analistas explican las razones

El dólar blue cerró el martes estable en $995, en una jornada volátil en la que tocó un mínimo de $985 y un máximo de $1.000, mientras que el dólar Contado con Liquidación perforó durante la rueda el umbral de los $900, y finalizó en $901,78 en un escenario de mayor liquidación de exportadores tras la devaluación, y menores restricciones para operar. Los analistas prevén que la calma cambiaria se mantendrá en la última semana del año, y vislumbran mayor riesgo de presión al alza a mediados o fines de enero cuando empieza a caer la demanda de dinero.

Y es que los especialistas esperan un reacomodamiento al alza de los dólares paralelos en un contexto de aceleración inflacionaria, y tasas reales negativas tras la baja en la tasa de interés del plazo fijo.

No obstante, en el mercado advierten que la paz cambiaria puede interrumpirse antes si el gobierno «sufre algún revés» en el Congreso en el tratamiento del DNU y el paquete de proyectos de ley que enviará en las próximas horas y «hay dudas sobre la viabilidad del plan de ajuste fiscal» puede repercutir también en una mayor tensión en la cotización de los dólares paralelos.

A su vez, el Banco Central arrancó la semana con un saldo neto comprador de u$s187 millones por su intervención en el mercado cambiario oficial con lo cual extendió a once ruedas consecutivas la racha positiva, que los analistas atribuyen fundamentalmente a que la demanda de los importadores está planchada dado que se mantiene un cronograma restrictivo para el pago de importaciones, y a una mayor liquidación de exportadores tras el salto de 118% en el tipo de cambio oficial.

Los analistas auguran que se desacelerará el ritmo comprador cuando a mediados de enero a medida que los importadores vayan gradualmente -según lo estipulado en las normas del BCRA- teniendo acceso al MULC.

Dólar CCL: por qué la brecha llegó al mínimo de cuatro años

La brecha cambiaria entre el blue y el tipo de cambio oficial se ubicó en 23,3%, mientras que en el caso del CCL alcanza a 11,7 %, el menor nivel en los últimos cuatro años. El especialista en finanzas Salvador Vitelli remarcó que es «un nivel no visto desde septiembre de 2019», cuando volvió el cepo de Macri.

Tras la devaluación, las mayores liquidaciones de exportadores favorecen a la paz cambiaria.

El analista financiero Gustavo Ber atribuyó la paz de los dólares financieros a «las apresuradas liquidaciones a raíz de los incentivos» que implican el dólar exportador que permite canalizar el 20% a través del CCL lo cual «continuaría asegurando un clima de calma cambiaria a corto plazo».

Martín Polo, estratega de la sociedad de Bolsa Cohen sostuvo que «la mayor oferta de exportadores, sumado a la elevada demanda estacional de pesos de diciembre y a las restricciones que siguen operando en el mercado cambiario, permitieron que los dólares financieros y la brecha con el oficial continúen en baja, pese a la caída en las tasas de interés que quedaron muy debajo de la inflación».

A su vez, el economista Amilcar Collante, de CESUR explicó que «hay varios factores que en la caída de los dólares financieros: primero la estacionalidad que en diciembre siempre juega a favor de una mayor demanda de pesos, y eso implica desarmar posiciones en dólares, y más que nada que teniendo en cuenta que previo a las elecciones hubo una sobredolarización que con esta calma y las medidas que se tomaron favorecen un desarme».

«Otro aspecto es el dólar exportador que con un esquema de 80% (al tipo de cambio oficial) y 20% (al CCL), se viene liquidando un poco más fuerte y tenes una oferta extra exportadores por la cual el CCL está por debajo del valor del dólar blue», señaló.

En sintonía, un análisis de la administradora de fondos GMA Capital vinculó la paz de los dólares financieros a «la confianza en la nueva gestión y los flujos», y recalcó: «Hasta el momento, el Gobierno no cometió errores no forzados, y siempre habló e hizo lo que al mercado y al FMI les gusta; además, los portafolios de empresas locales ya estaban sumamente dolarizados antes del 10 de diciembre, una tendencia se estaría revirtiendo a medida que la inflación incrementa los costos operativos y obliga a buscar pesos».

«También hay que poner sobre la mesa una cuestión medular que aparece en diciembre: la estacionalidad de la demanda de dinero. El pago de aguinaldos, las fiestas y el inicio de la temporada de vacaciones son drivers para que empresas e individuos deseen voluntariamente quedarse con más pesos (saldos reales) transaccionales que en cualquier otro momento del año».

El dólar blue cerró el martes estable en $995, aunque mostró volatilidad.

El economista Federico Glustein concordó que «las exportaciones a valores más altos hace sostenido el ingreso de divisas en el CCL y a su vez, la posibilidad de un ajuste más fuerte contiene en cierta forma la expectativa de que habrá menor cantidad de pesos en la calle a pesar de la inflación, lo que hace necesario mantener la demanda en instrumentos en pesos, por eso la brecha se mantiene por debajo del 14% y podrá seguir bajando»

Dólares paralelos: ¿hasta cuando durará el veranito cambiario?

El informe de GMA Capital planteó que «en enero y especialmente febrero, el boomerang de la demanda de pesos golpea en el sentido contrario (a diciembre) sobre los precios de la economía y la cotización de la divisa».En ese marco, prevé que «lña estacionalidad de los pesos podría colaborar para algunas semanas más de sosiego cambiario, pero con esto solo no alcanzaría cuando los datos de inflación comiencen con 2 durante varios meses y la tasa de interés real no opere en los hechos como una barrera de contención».

Collante alegó que «no es fácil de predecir» hasta cuándo va a durar el veranito cambiario, y dijo que «hay varias cuestiones a tener en cuenta: en principio cuando se vaya la estacionalidad de la demanda de pesos por fin de enero, principio de febrero puede haber más tensión cambiaria».

«Por otro lado, lo que ancla las expectativas es una parte de la pata del programa fiscal. Cualquier revés que tenga el gobierno en el Congreso, y que se trabe la negociación de ese plan, y haya dudas sobre la viabilidad de eso o conflicto en la calle y demás, puede terminar de repercutir en una brecha un poco más alta, y que haya más tensión en los dólares financieros», aseveró.

De igual mirada, Ber evaluó que «ante la acelerada inflación, y tras la fuerte contracción de la brecha hasta niveles mínimos, recién hacia febrero podría comenzar a activarse un reacomodamiento de los dólares financieros, previendo que hasta entonces no superen los $ 1.000″. Y esgrimió que «ello se activaría a partir de un agotamiento de las tácticas de ‘carry-trade’, aunque de todos modos el reacomodamiento de los dólares financieros podría ser ordenado en caso de alinearse el ritmo del «crawling-peg» a la tasa en pesos, hoy muy debajo, dentro del generalizado proceso de licuación en marcha para los ahorristas».

El operador Gustavo Quintana, de Pr Cambios, afirmó que ahora «se está notando el flujo de ingresos de los exportadores, que ingresan parte de las ventas al exterior alimentando la oferta» en los dólares financieros, y también consideró que hay «un escenario de menor tensión en los mercados, producto de los anuncios».

Advierten que un revés en el Congreso con el DNU puede impulsar al alza a los dólares paralelos.

«La última semana del año ya está jugada y no veo, salvo algún acontecimiento excepcional, que haya cambios significativos. Enero puede marcar un proceso de continuidad del actual proceso, seguramente con pequeñas reacciones en función del reflujo de pesos estacionales, pero me parece que estamos en un nuevo escenario. Es difícil proyectar en un momento de cambios como el actual, en el que nos enfrentamos a procesos inéditos», juzgó. No obstante, recordó que «enero es un mes en el que estacionalmente el blue retoma sendero alcista» por la caída de la demanda de dinero.

Para Glustein, un CCL en torno a $900 «no es muy sostenible con el nivel inflacionario y con la demanda que provocará el nuevo sistema de importaciones más libre, donde se recurrirá por razones de escasez a los mercados financieros para hacerse de divisas y volverá a subir, porque la corrida nominal va a ser dura». Así, el economista estimó que el CCL esta última semana del año probablemente se mantenga estable en este valor pero «en enero tendrá que soportar un alza, y un destino similar tendrá el MEP».

Para el analista Christian Buteler «a medida que vayan venciendo los depósitos a plazo fijo no es que espero un salto en el blue inmediato pero si que esta estabilidad se termine» porque «hoy no tenes ningún instrumento, salvo el plazo fijo UVA -pero que es por 90 días- para ganarle a la inflación».

Reservas: BCRA estira racha compradora

El BCRA registró el martes un saldo favorable de u$s187 millones por su intervención en el MULC, lo que muestra una desaceleración respecto a las compras netas por u$s 333 millones del viernes, que fue el monto diario más alto desde el 31 de mayo de 2023, cuando estaba vigente el dólar soja 3. De esta forma, la entidad monetaria alargó la racha compradora a once jornadas consecutivas, y acumula desde la asunción de Milei compras netas por u$s2.117 millones.

La mayor cuantía de esas compras se evidenciaron tras la devaluación. Tras la mejora en el tipo de cambio oficial, el BCRA totalizó un resultado positivo de u$s2.084 millones, y suma en lo que va de diciembre un saldo favorable de u$s1.307 millones.

Quintana precisó que el volumen operado en el segmento de contado fue de u$s 319,440 millones frente a los u$s431,684 millones del viernes. Y remarcó que «en un escenario que sigue luciendo muy despejado para los objetivos oficiales», el BCRA está «superando los resultados exhibidos en meses anteriores incluyendo los que exhibieron la vigencia de los planes de estímulo al sector exportador», y «se está transformando en el mejor del año en curso».

El BCRA acumula compras netas en el MULC por u$s2.117 millones desde asunción de Milei.

La consultora Eco Go planteó que la racha compradora «no obedece solo a un aumento de las exportaciones del agro sino más bien al efecto del barrido de la demanda de los importadores tras la decisión de enviar las deudas comerciales por importaciones viejas al BOPREAL y patear los pagos de las importaciones nuevas en ucotas a 30, 60, 90 y 120 días».

Por su parte, Francisco Díaz Mayer, jefe de operaciones de ABC Mercado de cambios comentó: «Con la noticia en el boletín oficial de que se lanza el Sistema Estadístico de Importaciones (SEDI) en reemplazo a las SIRAS y a la espera que se puedan empezar a pagar las importaciones, el BCRA tuvo otro día de saldo positivo con 187 millones comprados siendo casi el único demandante en la rueda».

En este contexto, el ministro de Economía, Luis Caputo resaltó en su cuenta de X : «A partir de hoy estamos normalizando el proceso de importaciones que se encontraba absolutamente trabado, generando mayor presión inflacionaria y desabastecimiento».

«Por el lado del stock, con la emisión del nuevo bono Bopreal, que ayudará a los importadores a saldar sus obligaciones atrasadas. Por el lado del flujo, hoy, después de 15 años, dejan de existir las SIRAs y cualquier otro permiso de importación. La burocracia estatal ya no tendrá el poder de decidir quién importa un bien y quien no», aseveró.