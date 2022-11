DólarQatar:esta semana comenzará a funcionar a pleno tras el cruce de datos entre el Gobierno y bancos

Nota extraída de Clarín por Juan Manuel Barca

Las autoridades aplicarán el recargo a los gastos con más de una tarjeta en diferentes bancos. De los distintos tipos de cambio, ésta es la cotización más alta.

Después de idas y venidas con los bancos, esta semana comenzará a funcionar a pleno el denominado dólar Qatar, uno de los nuevos tipos de cambio dispuesto para encarecer el acceso a las divisas y contener el goteo continuo de reservas. Desde que la AFIP lo oficializó el 13 de octubre, los consumos de más de US$ 300 sumaron un recargo del 25%, pero faltaba operativizarlo para los usuarios con más de una tarjeta en diferentes bancos.

«Ya está funcionando la percepción incremental del 25% desde el día siguiente que salió la norma, hay cosas para ajustar cuando un mismo titular tiene con diferentes tarjetas de varios bancos, que se está ajustando. Igualmente, si algún banco no practicó la percepción se va a revisar y poner la información a disposición para hacer el cobro», señaló un funcionario del equipo económico, donde aseguraron que las cuestiones técnicas son «un tema de los bancos».



Para desalentar los gastos en en dólares, el Ministerio de Economía sumó hace tres semanas una percepción adicional a cuenta de Bienes Personales del 25% sobre el dólar oficial ($ 158,28), además de la retención preexistente del 30% del impuesto PAIS y el 45% a cuenta del impuesto a las Ganancias. De esa manera, los consumos a partir de los US$ 300 mensuales se pagarán a $ 329, la cotización más alta hasta ahora, por encima del MEP y CCL.

El nuevo tipo de cambio generó algunos tironeos con las entidades financieras por las aparentes dificultades para implementar los cambios en el régimen de información de tarjetas. Pero finalmente se acordó la confección de un padrón de contribuyentes con los CUIT para analizar los consumos en moneda extranjera e identificar a los sujetos susceptibles de sufrir la percepción en los casos que poseen más de una tarjeta en distintos bancos.

En el sector financiero se mostraron optimistas con la puesta a punto de los últimos detalles del nuevo esquema impositivo y cambiario definido por el equipo de Sergio Massa. «Los bancos están trabajando contra reloj para que los sistemas estén listos lo antes posible, esperamos que esté operativo la semana que viene», señaló el titular de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), Claudio Cesario.

Desde la oficialización de la medida, el egreso bruto por viajes pasajes y otros pagos con tarjetas se desplomó a la mitad. Según datos oficiales, el 13 de octubre pasado registró un promedio diario de los últimos cincos días de cerca de US$ 40 millones para bajar a casi US$ 20 millones a fines del mes pasado, un resultado que las autoridades atribuyen directamente a la entrada en funcionamiento del dólar Qatar.

Massa incorporó otra nueva cotización la semana pasada al habilitar la posibilidad de que los turistas del exterior liquiden sus gastos con tarjeta en el mercado financiero al dólar bolsa (MEP), que hoy cotiza en $ 290,97. La medida oficializada el viernes por el Banco Central busca evitar que los extranjeros sigan yendo al blue y usen billetes informales para sus consumos, una situación que quedó reflejada en redes sociales con el pago de cenas con fajos de dinero.

Pese al endurecimiento de las restricciones con el nuevo sistema de importaciones SIRA, el Banco Central vendió esta semana casi US$ 320 millones. En octubre, las importaciones demandaron US$ 6.100 millones y se espera que el turismo demande en los últimos dos meses unos US$ 1.000 millones. La idea es compensar la salida de divisas con el ingreso limitado de dólares del campo, organismos multilaterales y los nuevos tipos de cambio.



«Actualmente el dólar Qatar/Turista y para bienes de lujo está más caro que el MEP o el Blue, por lo que el incentivo será comprar los dólares en el mercado paralelo y cancelar los gastos con tarjeta en dólares. Eso puede aliviar la cuenta de turismo, donde los egresos vienen navegando a un ritmo de US$ 9.000 millones por año. Por supuesto, el correlato podría ser una pronunciación de la brecha cambiaria», advirtió Matías De Luca, economista de LCG.

La otra contracara es la descoordinación de las señales económicas en un escenario inflacionario y con expectativas persistentes de devaluación. «El gobierno recurre a estas medidas para evitar una devaluación. Entonces, para evitar una corrección brusca del tipo de cambio, apunta a endurecer el cepo y crear múltiples tipos de cambio para descomprimir diferentes frentes, pero no es más que comprar tiempo», señaló De Luca.



En los despachos oficiales, destacaron la estabilidad de los dólares paralelos esta semana en la franja $ 290- $ 305 y el inicio «a la baja» en noviembre, junto con una leve caída del riesgo país, que se ubicó en 2.564 puntos (-1% en la semana). «La brecha entre el dólar MEP y el oficial cerró la semana en 77% (83% el viernes pasado) mostrando niveles de brecha que no se veían desde Junio», señaló un informe del Ministerio de Economía.

«El BCRA sigue perdiendo reservas a pesar de tener cepos por todos lados. Massa imagina que las importaciones estarán controladas por el SIRA, bajará turismo y las empresas conseguirán financiamiento. Si “todo sale bien”, puede llegar a la cosecha de 2023. El dólar paralelo ni se mueve. Las tasas de interés hacen su trabajo de calmarlo. Igualmente seguimos asumiendo que el paralelo debería estar más cerca de $340, que $300″, señaló FyMa, la consultora de Fernando Marull.