Dolores: el juez Martín Bava citó a Macri a indagatoria para el 3 de noviembre

Después de que se haya suspendido la declaración del ex mandatario porque no lo habían relevado del secreto de Estado, el magistrado lo convocó para el miércoles a las 12 horas

Novedades en el marco judicial: el juez federal de Dolores, Martín Bava, reprogramó la declaración indagatoria de Mauricio Macri por presunto espionaje a familiares y víctimas del ARA San Juan para el próximo miércoles 3 de noviembre a las 12 horas después de que se haya suspendido la declaración en el día de ayer.

La declaración del ex mandatario estaba prevista para el día de ayer pero fue suspendida: una vez que llegó al juzgado el magistrado alertó que Macri no podía declarar porque no estaba relevado del secreto de Estado.

Luego de que el presidente Alberto Fernández relevara a Macri del secreto de Estado, el juez Bava lo volvió a citar para el miércoles a las 12 horas.

La audiencia será presencial, no por Zoom, como pretendía la defensa.