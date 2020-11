Donald Trump no da el brazo a torcer: “¡Vamos a ganar!”

El presidente de los Estados Unidos volvió a mostrarse confiado en que se revertirá a su favor el resultado en los comicios en su país. A una semana de los comicios en Estados Unidos, el presidente norteamericano,

A través de su cuenta en la red social Twitter, el jefe de Estado afirmó: “ESTAMOS HACIENDO GRANDES PROGRESOS. LOS RESULTADOS COMIENZAN A LLEGAR EN LA PRÓXIMA SEMANA”

WE ARE MAKING BIG PROGRESS. RESULTS START TO COME IN NEXT WEEK. MAKE AMERICA GREAT AGAIN!