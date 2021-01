Dos consejos que tenés que tener en cuenta antes de empezar a comprar Bitcoins

¿Qué tener en cuenta antes de ingresar al ecosistema cripto? Bitcoin comenzó la última semana de enero con una recuperación que lo ubica por encima de los USD 33.000. Luego de los asombrosos máximos históricos de las últimas semanas y las posteriores caídas y correcciones, la principal criptomoneda volvió a captar la atención de los medios y del público, con un crecimiento en las búsquedas en Google y aumentando las consultas y operaciones los

De esta maneras, muchas personas, guiándose por el FOMO (Miedo a quedarse afuera), han comenzado a invertir en criptomonedas sin saber ni pensarlo demasiado o con expectativas erróneas. Según la planificadora financiera certificada Sophia Bera, hay varias cosas que uno debe hacer antes de siquiera considerar involucrarse en bitcoin y en el espacio de las criptomonedas.

¿Qué hacer antes de ingresar al ecosistema cripto?

Bitcoin se está expandiendo y es probable que muchas personas estén preocupadas por el FOMO. Sin embargo, existe un lema en situaciones como ésta: “Simple primero, sexy después”.

Esto significa que no importa qué tan genial o moderno pueda parecer un activo específico, siempre es importante comenzar el viaje de inversión de uno a través de medios simples antes de quedar envuelto en algo que probablemente uno no entenderá. Sophia Bera explica que: “Cuando la gente me habla de bitcoin, creo que muchas veces lo que realmente quieren es comenzar a invertir y se preguntan en qué deberían invertir”.

Si bien la asesora financiera no está necesariamente en contra de bitcoin o de invertir en activos criptográficos, dice que si uno es relativamente nuevo en el espacio de inversión, hay varias cosas que debes hacer antes incluso de considerar la moneda digital líder en el mundo por capitalización de mercado y la primera es fijarse metas iniciales.

Esto podría incluir cualquier cosa, desde ponerse al día con las tarjetas de crédito o saldar las deudas varias que uno pueda tener. Es importante prepararse financieramente antes de embarcarse en un largo viaje de inversión.

Lo siguiente es intentar establecer una cartera de inversión diversificada. Bitcoin, naturalmente, se ve bastante atractivo considerando lo bien que se ha comportado en estos últimos meses, pero los operadores no deben darle la espalda a otras criptomonedas y a otras inversiones como acciones estándar, fondos cotizados en bolsa (ETF), fondos indexados y similares porque estos pueden potencialmente ayudar a uno. Una cartera diversa se mantiene segura y estable durante períodos volátiles.

La experta afirma que uno solo debería tener alrededor del 5% de su cartera asignada en bitcoin. Y es importante comprender una máxima de cualquier tipo de inversión: a mayor promesa de ganancia, más riesgo. Bitcoin y las criptomonedas son una inversión a largo plazo y cualquier expectativa de ganancias a corto plazo conlleva un alto riesgo. Por ejemplo, en los últimos 15 días, BTC cayó más de USD 10.000, bajando de los 40K a niveles de 29K.

La “apuesta” en el sector de las criptomonedas sigue siendo a largo plazo.

Los conceptos y descripciones vertidos en esta nota son de carácter informativo y no constituyen una recomendación de inversión.

Seguir leyendo:

► El Banco de Singapur toma postura sobre Bitcoin: “como reserva de valor, sí; como medio de cambio, no”

► Bitcoin es tan seguro como el oro o los bonos

► “La nueva generación ya eligió Bitcoin”

Sumate a la comunidad Cripto247: seguinos en Twitter, Instagram,Facebook,YouTube,Telegramy enterate de todas las noticias del mundo cripto al instante.