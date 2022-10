Dos graves denuncian salpican a participantes de Gran Hermano 2022

Dos participantes de Gran Hermano 2022 recibieron en las últimas horas denuncias por discriminación, amenazas y acosos; quiénes son los apuntados

Gran Hermano regresó a la pantalla de Telefé y lo hizo con picos de rating que alcanzaron los 23 puntos, mientras que su competidor más cercano, El Trece, se quedaba con unos pobres siete puntos.

Sin embargo, esta alta exposición, también llevó a que los 18 participantes del programa cobraran popularidad de inmediato. Este repentino conocimiento público atrajo no sólo mensajes de apoyo hacia los participantes, sino también múltiples críticas por parte de personas que dijeron conocer a los contendientes.

“Me encanta que en dos minutos ya odian a Martina… imagínense nosotras que la tuvimos que aguantar 2 años maltratando a nuestros hijos como profesora de gym“, publicó una usuaria de Twitter, en referencia a la profesora de educación física Martina Stewart Usher, de 25 años.

Me encanta que en dos minutos ya odian a Martina… imagínense nosotras que la tuvimos qe aguantar 2 años maltratando a nuestros hijos como profesora de gym #GranHermano — MilloKpg (@Millokpg) October 18, 2022

No fue la única voz que se alzó contra la joven, que dijo tener a Wanda Nara como ejemplo a seguir: “¡Que salga ya! Esta basura de persona maltrató a nuestros hijos. Era la profesora de gimnasia. Les decía autistas de mierda, mogólicos, down, etc. Cuando no entendían la consigna o cuando no les salía el ejercicio. Utiliza estas palabras como insultos”, escribió otra usuaria.

#Gh2022 #Martina Que salga ya!!! Esta basura de persona maltrato a nuestros hijos. Era la profesora de gimnasia. Les decía autistas de mierda, mogolicos, down, etc. Cuando no entendían la consigna o cuando no les salía el ejercicio. Utiliza estas palabras como insultos. — Yesica Olea (@OleaYesica) October 18, 2022

#Gh2022 #Martina Que salga ya!!! Esta basura de persona maltrato a nuestros hijos. Era la profesora de gimnasia. Les decía autistas de mierda, mogolicos, down, etc. Cuando no entendían la consigna o cuando no les salía el ejercicio. Utiliza estas palabras como insultos.

— Yesica Olea (@OleaYesica) October 18, 2022

“Salí con chicos que juegan al fútbol. No voy a dar nombres. Un ejemplo a seguir es Wanda Nara, hizo todo bien. Personalmente, me atraen los chicos, las chicas no me ataren para nada y no entiendo eso de la bisexualidad… me da un poquito de asco eso. No tengo mucha paciencia, y ojalá no me encuentre con un bobo en la casa porque… todo mal”, había dicho Martina en su presentación, lo que provocó una ola de comentarios negativos en redes sociales por su comentario con tintes homofóbicos.

Pero el caso de Martina no fue el único que generó polémica en las redes sociales. El otro apuntado fue Walter “El Alfa” Santiago, que fue acusado por dos jóvenes por acoso y amenazas reiteradas.

En Twitter, la usuaria @maripi_97 sostuvo que era un “psicópata” y acompañó la acusación con capturas y audios donde presuntamente se lo escucha a “El Alfa” lanzar amenazas.

Che el Alfa no es el mismo que estuvo en Masterchef en 2014? pic.twitter.com/nTc29gDx53 — Martín el seductor (@NotAdroII) October 18, 2022

No se pero es un psicopata! Me acoso un par de años y hasta llamaba a gente cercana y familia. Los audios de terror. Aclaro jamás le di la oportunidad de que pase algo conmigo. Era una niña en el 2017. Tengo pruebas. Asco q le den entidad a gente q no está bien pic.twitter.com/zEf8GeUu31 — MariPi (@maripi_97) October 18, 2022

Posta lo que publique lo hago por que creo que todos estos programas que tienen que convivir con personas desconocidas, deberían pasar por una pericia tanto psicológica como psiquiatra, para prevenir cualquier cosa. Lo que yo haga de mi vida o lo que fuera, eso no importa. — MariPi (@maripi_97) October 18, 2022

Ante sus denuncias, otra usuaria también apuntó contra “El Alfa” y contó la historia de una familiar que incluía a este participante.

No se pero es un psicopata! Me acoso un par de años y hasta llamaba a gente cercana y familia. Los audios de terror. Aclaro jamás le di la oportunidad de que pase algo conmigo. Era una niña en el 2017. Tengo pruebas. Asco q le den entidad a gente q no está bien pic.twitter.com/zEf8GeUu31 — MariPi (@maripi_97) October 18, 2022