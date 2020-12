Duhalde: “A Alberto le está pasando lo mismo que le pasó a De la Rúa”

Durante una entrevista con Viviana Canosa, el ex presidente dijo que lo ve “demasiado golpeado”. Habló del impuesto a la riqueza y pidió por la unión de los argentinos

El ex presidente Eduardo Duhalde volvió a expresar su mirada crítica sobre el Gobierno y esta vez hizo foco en Alberto Fernández y consideró que “le está pasando lo mismo que le pasó a Fernando De la Rúa”.

Duhalde dijo que la palabra del jefe de Estado “está devaluada porque dice cosas que después no se cumplen” y que “tiene una mirada sectaria”. “No entiende que no está bien, me parece que es un buen tipo pero no está como tiene que estar un presidente”, afirmó.

En un reportaje para el Canal 9, el ex gobernador y hombre del peronismo contó que se reunió “muchas veces” con Fernández desde que asumió la presidencia, siendo la última “hace un mes”.

“Un presidente en época de crisis tiene que tomarse tres horas por día para jugar a las cartas y no hablar de política, sino, de tantos golpes, queda grogui. ¿Cuántos golpes por día tiene Alberto? Eso hace mella”, consideró.

Y agregó: “Creo que está demasiado golpeado. Yo lo viví eso con De la Rúa, nos dábamos cuenta que no escuchaba, que estaba perdido”.

En ese momento, Viviana Canosa le preguntó si creía que a “Alberto Fernández le está pasando lo mismo que a Fernando De la Rúa”, a lo que él contesto: “Yo creo que sí”.

Por otra parte, Duhalde contó que “hace tres meses” el Presidente le pidió “que hablara con la oposición para hacer una gran coalición”, a lo que él accedió. Dijo que habló “con los presidentes de los partidos” y que Patricia Bullrich (PRO) le dijo: “Lo que queremos saber es quién va a gobernar”.

En ese sentido, el ex presidente volvió a pedir por la unión de los argentinos. “Vamos a juntar a todos, tenemos que querernos más. Vamos a ayudar (a Fernández) para que lo haga. Tenemos que salir de este embrollo”.

A su vez, dijo que ve a población “cansada” porque “ve en el poder actitudes que no se compadecen con su situación”.

Y en esa línea, criticó el impuesto a las grandes riquezas: “Lo hablé con (Sergio) Massa y le dije ‘si ustedes van a votar estas leyes para la gente que tiene dinero, primero den el ejemplo ustedes”.

Por último, Duhalde hizo una proyección para diciembre. A pesar de que ve un “país desordenado y descontrolado”, no cree que vaya a haber conflicto social.

“No lo veo. A la gente la veo muy mal, está asustada. Creía que podía haber grandes dificultades. No va a ser un diciembre como me imaginaba”, aseveró.