Duhalde, “Topo” Devoto y más: el Gobierno reveló la lista oculta de vacunados VIP

En la misma se encuentran algunos de los nombres que fueron inoculados en el Hospital Posadas, como el del embajador de Argentina en Brasil, Daniel Scioli, y el expresidente, Eduardo Duhalde. A tres días de que estalle el escándalo por la existencia del “, que terminó con la renuncia del exministro de Salud, el Gobierno dio a conocer los nombres de las personas que fueron vacunadas por fuera del sistema estatal y en forma discrecional en el Ministerio de Salud.

La decisión, ordenada por la flameante ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, se tomó con el fin de transparentar el proceso de inoculación tras la noticia de que hubo vacunados de privilegio sin formas parte de ningún grupo de riesgo.

Después de su reunión en la Casa Rosada con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, la funcionaria solicitó a las autoridades del Posadas que se hagan públicos los nombres de los dirigentes que se vacunaron allí como así también las dosis que fueron entregadas a este hospital y fueron aplicadas en otros lugares como en el ministerio de Salud.

Hasta el día de hoy, la lista que se había conocido era la de dirigentes que accedieron al “Vacunatorio VIP” en las oficinas de la cartera nacional como Horacio Verbitsky, Eduardo Valdés, Jorge Taiana y Florencio Aldrey Iglesias, entre otros. Pero ahora, también se hizo pública la lista de personalidades y dirigentes que fueron vacunadas en la instalaciones del Hospital Posadas a pedido del propio Ministerio de Salud.

A algunos les correspondía la aplicación, según argumentaron desde la Casa Rosada por ser “personal estratégico” pero a otros no les correspondía la aplicación de la Sputnik V. Según los nombres que se difundieron son 70 quienes se vacunaron bajo estas condiciones.

En esta nueva lista, se encuentran el ex presidente Eduardo Duhalde, su esposa Hilda González y sus hijos Juliana y María Eva. También está el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli. También el Procurador del Tesoro, Carlos Zannini, y su esposa, Patricia Alsua.

En el Posadas se inmunizó el presidente Alberto Fernández el 21 de enero. En aquel entonces no lo hizo solo él, sino también se inoculó a la “burbuja sanitaria presidencial” por recomendación de la Unidad Médica.

Se trata del equipo que acompañó al jefe de Estado durante los meses de pandemia y lo integran el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello; el secretario de Comunicación, Juan Pablo Biondi; el fotógrafo oficial, Esteban Collazo; Nicolás Ritacco, de la privada; y Marcelo Martín, subsecretario de comunicación. Estas son las personas que están en permanente contacto con Fernández.

Asimismo, también recibieron la primera dosis de la Sputnik V a pedido de la cartera sanitaria el canciller Felipe Solá, porque su trabajo requiere una exposición a relaciones interpersonales con el exterior; el ministro de Economía, Martín Guzmán; el embajador en Paraguay y ex gobernador de Chaco, Oscar Domingo Peppo.

La cúpula del ministerio de Salud también aparece en el listado. Están el ex ministro Ginés González García; el ex jefe de Gabinete del ministerio Lisandro Bonelli; el ex titular de la Secretaría de Equidad de la misma cartera, Martín Sabignoso y el titular de la secretaria de Calidad en Salud del Arnaldo Medina. También Marcelo Guille (señalado en la Casa Rosada junto a Bonelli de armar el operativo VIP). La actual titular del ministerio de Salud, Carla Vizzotti, no está vacunada.

El publicista cercano al kirchnerismo Jorge “Topo” Devoto es otro de los que figura en la nómina. El Procurador del Tesoro de La Nación, Carlos Zannini también se vacunó en este hospital y no cumple con la edad requerida (66 años) y no es bonaerense (que ya están habilitados para sacar turno y a los que se los comenzó a vacunar).

El listado completo de beneficiados que fueron inoculados en el Hospital Posadas:

En cuanto a la lista del “Vacunatorio VIP” que montó Ginés González García por fuera del Hospital Posadas, desde el Gobierno confirmaron que los inoculados fueron: Manukian, Seza; Verbinsky, Horacio; Noya Aldrey, Lourdes; Noya Aldrey Matilde; Noya Aldrey, Dolores; Guille , Felix Eulogio; Aldrey, Florencio; Taina, Jorge Enrique; Schachter, Salomón; y Valdes, Eduardo.