Dura acusación deCapitanich a legisladores del FDT:“Fueron cómplices en la designación de la Corte”

El gobernador del Chaco remarcó que algunos de sus pares convalidaron el nombramiento de los jueces Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz en el máximo tribunal durante el gobierno de Macri.

Tras la decisión de algunos gobernadores del peronismo de no acompañar el proyecto de pedido de juicio político al titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, dirigentes ligados al kirchnerismo salieron al cruce. Este martes, el mandatario del Chaco, Jorge Capitanich, reflotó las críticas y los acusó de ser “cómplices”.

“Dos miembros de la Corte fueron designados por decreto y después el Senado, obviamente a mi modo de ver de una manera vergonzosa, los han convalidado; muchos de nuestro espacio”, expresó el gobernador en declaraciones a la AM 750.

La referencia de Capitanich fue sobre los magistrados Rosatti y Carlos Rosenkrantz, quienes luego de la fallida designación a través de un DNU por parte del expresidente, Mauricio Macri, debieron ser convalidados a través del voto del Senado, que recibió apoyo de los legisladores que respondían a algunos de los gobernadores del peronismo de ese momento.

“Es absolutamente necesario entender que nuestro espacio, algunos miembros de nuestro espacio, fueron cómplices para designar a esos jueces y en definitiva hoy son los que políticamente actúan de la manera que actúan”, arremetió.

Jorge Capitanich es uno de los gobernadores que más fuerte apoya al presidente Alberto Fernández en la embestida contra la Corte (Foto: @alferdezprensa).

“Vamos a defender a nuestras provincias argentinas así seamos uno, tres, cinco o diez. Pero, ¿saben una cosa? En la República Argentina hay gobernadores que defendemos los intereses de nuestras provincias, que no somos genuflexos, que no nos dejamos dominar por diatribas, injurias ni nada del mundo”, añadió Capitanich.

En ese marco, criticó duramente a la Corte Suprema y la acusó de hacer “política partidaria”. “Es una Corte político-partidaria porque juegan para Juntos por el Cambio, ni siquiera disimulan. Lo hacen abiertamente, con el objetivo de hacer política militante. Es una Corte independiente del oficialismo, no del poder político”, recalcó.

“Manipulan vergonzosa y descaradamente la Justicia. La Justicia es macrista, es de Juntos por el Cambio, no hay imparcialidad judicial, hay parcialidad judicial. Realmente han cooptado el Poder Judicial con una clara orientación política. La República Argentina no tiene justicia independiente, no tiene justicia autónoma”, completó el gobernador del Chaco.

Los ocho gobernadores del PJ que resisten las presiones

Los cuatro gobernadores pertenecientes a partidos políticos provinciales (Gustavo Sáenz, de Salta; Arabela Carreras, de Río Negro; Omar Gutiérrez, de Neuquén, y Oscar Herrera Ahuad, de Misiones) rechazaron el fallo de la Corte, pero no se alinearon con el Gobierno, y tampoco sumaron su firma al pedido de juicio político. De igual manera procedieron los peronistas Gustavo Bordet (Entre Ríos) y Sergio Uñac (San Juan).

Por su parte, Omar Perotti (Santa Fe) intenta mantener una postura moderada. Ganó un juicio contra el Estado nacional por los fondos coparticipables y parte de los argumentos de ese fallo fueron tomados por la Corte en la sentencia que favoreció a la Ciudad de Buenos Aires, por eso se resiste a entrar en contracciones.

Algo similar sucede con Alberto Rodríguez Saá (San Luis), que tiene un reclamo ante el Máximo Tribunal y también eligió el silencio.

Los gobernadores que respaldaron el pedido de juicio político a la Corte

La iniciativa de juicio político llevó la firma de Alberto Fernández y de 11 mandatarios provinciales: Axel Kicillof (Buenos Aires), Jorge Capitanich (Chaco), Ricardo Quintela (La Rioja), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gildo Insfrán (Formosa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Raúl Jalil (Catamarca); Alicia Kirchner (Santa Cruz); Osvaldo Jaldo (vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo de Tucumán) y Mariano Arcioni (Chubut).