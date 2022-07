Dura confesión deSantiMaratea sobre el abuso que sufrió de un cura:“Era uno con el que tenía confianza”

Uno de los influencers más reconocidos de Instagram, Santiago Maratea, abrió su corazón y relató un momento muy duro que le tocó vivir.

El influencer Santiago Maratea.

Si bien Santiago Maratea siempre fue un influencer muy reconocido entre los más jóvenes, cuando comenzó a organizar donaciones se hizo más popular aún. A pesar de que a veces puede llegar a ser polémico con sus declaraciones, es una de las personas más queridas de la Internet.

Ahora salió a contar un episodio muy duro de sus jóvenes años que lo llevó a distanciarse de la Iglesia: lo abusó un cura "con el que tenía confianza". Sin embargo, admitió que todavía tiene fe.

En declaraciones radiales, Santiago Maratea reveló que en su adolescencia “era católico nivel sacado”, por lo cual iba a misa todos los días excepto los fines de semana. “Para que entiendan, en un momento mi vieja me puso como penitencia que no podía ir a misa y me obligaba a salir”.

Sin embargo, en aquel momento el influencer no sabía diferenciar entre la institución y lo espiritual. Fue así que confesó: "Tuve una secuencia con un cura abusador bastante heavy y eso fue lo que a mí me hizo hacer esa desconexión".

Ante esto, Santiago Maratea recordó: “Me paré y me fui de una situación extremadamente incómoda donde él no me tocó a mí y yo no lo toqué a él, pero porque en un momento me paré y me fui”. “Después estuve media hora autoconvenciéndome de que no estaba pasando lo que estaba pasando. Por ahí solo se rasca porque le pica la pi**”, disparó.

A su vez, el joven remarcó: “No era un cura más, era uno con el que tenía confianza, porque era de la iglesia a la que iba seis veces por semana”. Y, como si fuera poco, concluyó: “Después de mucho tiempo me enteré de que ese cura le contó a mis viejos ese mismo día y entre los tres ‘fingieron demencia’ hasta que yo me animé a contarles”.