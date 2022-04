Dura crítica de un eurodiputado aCristina:“No somos extras para su propaganda peronista”

Malestar internacional por discurso de la vicepresidenta en la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana.

El eurodiputado italiano, Nicola Danti, se sumó a las críticas de los parlamentarios europeos que presenciaron las palabras de Cristina Kirchner en la inauguración de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana. El discurso de la vicepresidenta fue calificado de “bochornoso” por los presentes.

Un grupo de parlamentarios del Partido Popular Español envió un comunicado a Javi López, uno de los dos presidentes de la Asamblea Parlamentaria Europa-Latinoamericana. “Desde el grupo PPE creemos que un acto solemne e institucional no puede ser instrumentalizado ni utilizado con la finalidad partidista por la que ha transcurrido el acto celebrado hoy, más propio de un mitin político que el de un parlamento democrático legislativo”, expresa el texto.

Al malestar de los parlamentarios españoles, se sumó el eurodiputado italiano que se manifestó a través de sus redes sociales. “Así funciona el populismo, cuando toda ocasión se vuelve buena para la promoción electoral. No es la primera vez que experimento este tipo de fenómenos, pero ayer sucedió en detrimento de las instituciones europeas. Y esto no lo puedo aceptar”, señaló Nicola Danti.

Sono a Buenos Aires, nell'Argentina governata dal Partito Giustizialista e populista di Kirchner. Sono qua per l'assemblea parlamentare euro-latinoamericana. Il primo giorno, come di consueto, ci riuniamo per la cerimonia istituzionale di inizio lavori. #EuroLat