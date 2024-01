Durísima advertencia de Guillermo Francos al gobernador de La Rioja por la cuasimoneda

El ministro del Interior criticó el proyecto monetario aprobado por la Legislatura provincial. “Esto tiene multas y se le pueden cortar los Anticipos de Tesoro del Estado”, indicó.

“Es ilegal lo de La Rioja”, expresó el ministro del Interior de la Nación, Guillermo Francos, en alusión a la cuasimoneda que impulsó el gobernador Ricardo Quintela y luego aprobó la Legislatura provincial.

“Todos los gobernadores saben que es ilegal. Hay un pacto fiscal que impide la emisión de cuasimonedas, que en realidad son bonos”, indicó el funcionario.

Francos remarcó: “Es ilegal lo de La Rioja. Conforme a la ley y los convenios de consenso fiscal, esto tiene determinadas sanciones dentro del propio convenio. Lo más importante de todo es que el Estado nacional no le va a recibir cuasimonedas o bonos de la provincia que quiere emitir el gobernador de La Rioja”.

“Esto tiene multas y se le pueden cortar los Anticipos de Tesoro del Estado, si hubiera plata”, sostuvo en una entrevista con el periodista Alejandro Fantino en Neura Media.

Guillermo Francos luego de una reunión con gobernadores dialoguistas en el Consejo Federal de Inversiones (Foto: Télam).

El ministro también precisó que, “a diferencia de lo que pasó en el pasado, de ningún modo van a ser rescatadas por el Gobierno Nacional”. Previo a ello destacó que dialogó sobre este tema con el Presidente: “Lo hablamos con (Javier) Milei que era ilegal”.

Francos también apuntó contra el gobernador Quintela, impulsor del proyecto monetario: “Es un poco particular. Ya no debería estar siendo gobernador porque iba a renunciar si ganaba Milei. No renunció. La palabra del gobernador de La Rioja no vale demasiado, entonces el bono del gobernador tampoco va a valer demasiado. Es otra equivocación del gobernador Quintela”.

Cómo es la cuasimoneda que impulsó el gobernador de La Rioja

La Rioja se convirtió en la primera provincia que tendrá una moneda propia para paliar la falta de recursos en la crisis. Quintela recordó que la provincia tuvo que emitir una moneda propia cuando el expresidente Carlos Menem era gobernador y también en el año 2001.

El gobernador había pedido autorización para emitir la cuasimoneda, que se denominará Bocade, para la “cancelación de deuda” cuyo valor deberá constar en cada bono.

Ricardo Quintela impulsó el proyecto para que La Rioja tenga moneda propia (Foto: X/@QuintelaRicardo).

“Convoqué a sesiones extraordinarias y envié un proyecto de ley para que me den instrumentos financieros, ya sea virtual o físico, para poder echar mano, de ser necesario, ante el abandono de Nación con la provincia de La Rioja”, aseguró el mandatario en declaraciones radiales antes de la aprobación.

“Bienvenidas las monedas provinciales a la competencia”, escribió el presidente Javier Milei en la red social X (ex Twitter). Allí advirtió que “a diferencia de lo que pasó en el pasado, de ningún modo van a ser rescatadas por el Gobierno Nacional”.