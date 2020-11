Duro revés de la FIFA y el TAS: obligan a pagar por Gastón Silva y Silvio Romero

La suma en total son 2,5 millones de dólares. El delantero cordobés, capitán del Rojo, se fue de Las Águilas en el 2017recibió dos reveses este día martes y lo ponen en aprietos económicos: la FIFA y el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) fallaron en su contra y

El organismo que rige el fútbol mundial le dio la derecha al defensor uruguayo, quien había iniciado acciones legales por una deuda en su salario de 400 mil dólares. Además, el actual jugador del Huesca de España recibirá 540 mil dólares de indemnización.

En principio, el Rojo debe abonarle a Silva en los próximos 45 días o no podrá fichar nuevos jugadores por los siguientes tres mercados de pases. Sin embargo, en Avellaneda apelarán en el TAS.

Distinta es la situación con el América de México por Silvio Romero. El tribunal con sede en Lausana sentenció a Independiente -ya en última instancia– y está obligado a pagar 1,6 millones de dólares (300 mil dólares son en concepto de multa).

El atacante cordobés dejó a Las Águilas en el 2017 a cambio de 4,2 millones de dólares. Durante estos tres años, Independiente no cumplió con los pagos y Romero se convirtió en el goleador y capitán del equipo.

*️⃣La FIFA falló a favor de Gastón Silva y condenó a #Independiente a pagarle u$s 940.000.

*️⃣De no hacerlo en 45 dias, no podrá fichar por tres períodos.

*️⃣Como el "Rojo" apelará ante el TAS, la medida queda en suspenso. pic.twitter.com/HhPxI2XR05