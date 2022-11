Duro revés para Putin: Rusia se retira de Kherson, la ciudad más importante de Ucrania

Se trata de una de las cuatro regiones anexadas por el Kremlin. El ministro ruso de defensa Serguei Shoigu pidió “todas las medidas necesarias para garantizar el traslado seguro de las tropas, del armamento y de los equipos al otro lado del río Dniéper”.

Un punto de inflexión en la Guerra de Rusia y Ucrania pareciera haberse registrado en las últimas horas luego de que Vladimir Putin dispusiera el repliegue de sus tropas de la ciudad de Kherson.

La región ucraniana es una de las cuatro anexadas por el Kremlin. Antes de la guerra contaba con una población de 280.000 habitantes y es la única capital regional capturada por las fuerzas rusas desde que comenzó la invasión del 24 de febrero.

“Proceda a la retirada de las tropas y adopte todas las medidas necesarias para garantizar el traslado seguro de las tropas, del armamento y de los equipos al otro lado del río Dniéper”, ordenó el ministro ruso de Defensa, Serguei Shoigu, al jefe de la agrupación de fuerzas rusas que combaten en Ucrania, general Serguei Surovikin.

“Vamos a salvar la vida de nuestros soldados y la capacidad de combate de nuestras unidades. Mantenerlos en la orilla occidental es inútil. Algunos de ellos pueden ser utilizados en otros frentes”, añadió Surovikin en comentarios televisados.

Por otro lado, un asesor de alto rango del presidente de Ucrania Volodímir Zelenski, respondió que era demasiado pronto para hablar de una retirada de las tropas rusas. “Hasta que la bandera ucraniana no ondee sobre Kherson, no tiene sentido hablar de una retirada rusa”, afirmó Mykhailo Podolyak.

Actions speak louder than words. We see no signs that Russia is leaving Kherson without a fight. A part of the ru-group is preserved in the city, and additional reserves are charged to the region. 🇺🇦 is liberating territories based on intelligence data, not staged TV statements.