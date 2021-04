Economistas aseguran que la meta 29% de inflación de Guzmán ya es imposible de cumplir

En tres meses se acumuló el 45% de la inflación de todo el año Laproyectada por el ministro de Economía,, generó muchas dudas sobre su posible cumplimiento. Con los datos publicados por el Indec el día jueves, analistas económicos transformaron esas dudas en certezas y

Según lo publicado por el organismo, impulsada por incrementos en alimentos, ropa y educación, la inflación trepó en marzo al 4,8%, el nivel más alto en un año y medio, y acumuló en el primer trimestre un incremento del 13%. Ante este escenario, los especialistas confirmaron su pesimismo sobre el futuro de la inflación en este año, sobre todo teniendo en cuenta que en solo tres meses se acumuló el 45% de la proyección del 29% que plasmó el Gobierno en el Presupuesto 2021.

El ex ministro de Economía Hernán Lacunza, remarcó que “desde hace seis meses la inflación corre al 58% anualizado, “exactamente al doble que el 29% del Presupuesto”. No es pronóstico, es presente. No es estacional, son 6 meses al 4% mensual promedio. No es micro (competencia, especulación, empresarios, sindicatos), es macro (Gobierno)”, condenó el ex funcionario a través de la red social Twitter.

“El proceso inflacionario dura un embarazo: emitís pesos hoy, precios suben a los 9 meses. La inflación del verano-otoño 2021 se gestó en la emisión del otoño-invierno de 2020”, graficó Lacunza.

Para Federico Furiase, director de la consultora Eco Go, en marzo “el 29% de Guzmán está en offside”. Según el economista, para bajar la inflación el Gobierno debe generar confianza.

“El Banco Central debería empezar a levantar la tasa de interés para mejorar los rendimientos de los plazos fijos en pesos contra la inflación esperada. No basta con pisar el tipo de cambio, negociar paritarias al 30% y congelar tarifas”, aseguró a Infobae. Y agregó: “El Gobierno tiene que consolidar el programa fiscal y monetario dentro de un acuerdo con el Fondo. Si esto no está cualquier acuerdo de precios y salarios va a durar muy poco tiempo”.

Por su parte, el economista Iván Cachanosky, de la Fundación Libertad & Progreso, dijo a Infobae que la inflación de abril arrancó muy fuerte, principalmente en alimentos y bebidas y mantenimiento del hogar. “Vamos a tener un cuarto mes bastante alto”, opinó.

“El resto de los meses va a ir bajando un poco y probablemente nos acerquemos a las elecciones con un nivel de 2,5% mensual. No obstante, el 29% de inflación que plantea el Presupuesto 2021 es imposible de cumplir”, destacó.

En tanto, el economista Lorenzo Sigaut Gravina consideró que la inflación de abril seguirá alta en torno al 3,5%. “Es una situación compleja. El Gobierno empieza a tomar medidas de corto plazo como precios máximos, precios cuidados y cosas que sirven solo en el corto plazo y generan problemas a la producción”, opinó.

