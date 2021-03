Ecuador llamó a consultas al embajador argentino por dichos de Alberto sobre Lenín Moreno

La cancillería ecuatoriana aseguró que con la medida busca realizar un “análisis exhaustivo” de las relaciones entre ambos países

Ecuador presentó una “enérgica protesta” y llamó a consultas al embajador argentino Juan José Vásconez como respuesta a las palabras del mandatario Alberto Fernández contra su homólogo Lenín Moreno, tildadas por Quito como “intervención en los asuntos internos”, informó este miércoles la cancillería.

“El Gobierno Nacional ha decidido llamar a Consultas al Embajador del Ecuador en Argentina Juan José Vásconez, con el objeto de proceder a un análisis exhaustivo de las relaciones de Ecuador con el gobierno del Presidente Alberto Fernández e impartirle las instrucciones correspondientes”, señaló Cancillería de dicho país en un comunicado.

El gobierno ecuatoriano “rechazó enfáticamente las expresiones utilizadas por el Presidente Alberto Fernández, las cuales considera una inaceptable intervención en los asuntos internos de otro Estado”, señaló la cartera en un comunicado.

Al ser consultado durante una entrevista sobre un posible distanciamiento con su vicepresidenta, Cristina Kirchner, Fernández respondió: “Yo no soy Lenín Moreno. Los que imaginaron eso, no me conocen