EEUU:un californiano ganó la lotería más grande de la historia y se llevó US$2040 millones

La Powerball anunció un ganador tras más de tres meses de pozos vacantes.

Después de más de tres meses sin ganadores en la lotería Powerball, un hombre oriundo de California, Estados Unidos, obtuvo el boleto triunfador y se hizo del premio más grande de la historia: 2.040 millones de dólares. Los números ganadores fueron las bolas blancas 10, 33, 41, 47 y 56, y la roja fue la 10.

La agencia donde se vendió el ticket fue en Joe’s Service Center en Altadena, al noreste de Los Ángeles. El premio superó el anterior pozo récord que había sido de 1.586 millones de dólares. En esa ocasión habían sido tres ganadores en el año 2016.

Congratulations to our newest #LuckyRetailer in California! Joe's Service Center in Altadena sold the winning $2.04 Billion #Powerball ticket making history by not only selling the largest jackpot ever, but making California's first ever billionaire. (1/2)