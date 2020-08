El 60,3% de las empresas y comercios se endeudaron por la pandemia de Covid-19

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios realizó un relevamiento de la situación económica del país.

La pandemia de coronavirus implicó un fuerte golpe económico sobre todo para las empresas y comercios que no pudieron abrir sus puertas durante el confinamiento obligatorio. A raíz de esta situación, el 60,3% presenta deudas y las perspectivas no son mejores de prolongarse las restricciones por 30 días más. En ese caso, el 32,1% estima que sufrirá pérdidas importantes; el 22,9% que reducirá su tamaño y el 3,8% no podrá sostener la situación y prevé que terminará cerrando sus puertas, según una encuesta realizada los primeros días de este mes por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).

Para el pago de salarios se endeudó el 29% de las empresas de todo el país encuestadas. El 24,4% lo hizo para pagar gastos corrientes; el 19,1% para refinanciar deudas; el 10,7% para adquirir bienes de capital; el 9,2% para adaptar sus instalaciones a las nuevas medidas sanitarias preventivas y el 15,3% por otras razones no especificadas.

Si bien el pago de salarios fue el principal motivo por el que las empresas tomaron deuda durante la pandemia de Covid-19 y el aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el Gobierno nacional, en promedio, el 23% no pudo cumplir con los plazos fijados y se demoró en abonarlos. El porcentaje crece al 33% en el caso de los rubros no esenciales.

Pero los salarios no fueron lo único que se demoraron en abonar las empresas de comercio y servicios relevadas por la CAC. El 57,3% se atrasó con el pago de los impuestos y el 38,9% en el pago de los servicios de luz, gas y agua.

En cuanto al comportamiento de las ventas, el 50,3% indicó que cayeron en julio respecto de junio, pero para el 60,3% se contrajeron fuertemente si se compara con las registradas antes del 20 de marzo pasado. Y tampoco en este caso las expectativas son buenas, ya el 29,8% cree que caerán sus ventas durante agosto, para el 57,2% se mantendrán sin cambios y sólo el 13% prevé que aumentarán.

Desde que se determinó el aislamiento, el único segmento que se vio beneficiado en el sector fue el comercio electrónico, que creció del 39% de las empresas con este servicio operativo antes del 20 de marzo pasado, al 51,9% actual.