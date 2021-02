El 95%de los bonistas aceptó que laProvincia le pague la deuda en 10 cuotas

Se trata del crédito por 350 millones de dólares que tomó la gestión de Urtubey para el Plan del Bicentenario. La Provincia logró la reestructuración y bajó los intereses del 9 a 7 por ciento.

Con la adhesión del 95,51% de los bonistas, el Gobierno de la Provincia dio ayer por reestructurada la deuda en dólares que debía empezar a pagarse desde el próximo año y que ponía en jaque las cuentas del Gran Bourg.

El ministro de Economía de la Provincia, Roberto Dib Ashur, le dijo a El Tribuno que “es muy importante lo que se logró, porque honramos la deuda salteña”.

El funcionario señaló que la propuesta del Gobierno fue aceptada por el 95,51% de los bonistas. Al tiempo que dijo que no hay riesgo de que el casi 5% que no llegó a un acuerdo le pueda hacer juicio a la Provincia.

Lo que se logró reestructurar ayer es la deuda que se generó por el crédito de 350 millones de dólares que obtuvo la Provincia en 2016 para el malogrado Plan del Bicentenario, que llevó adelante el gobernador Juan Manuel Urtubey.

A partir de 2022 el Gobierno provincial tenía que empezar a pagar el capital de ese préstamo con cuotas que eran inviables para una provincia sumida en la pobreza. Hasta este año, las obligaciones que se venían afrontando eran cuotas semestrales de los intereses del crédito, por US$16 millones cada una.

Con las anteriores condiciones, en 2022 se debía abonar US$ 149 millones en un solo pago; en 2023, US$ 138 millones y en 2024, US$ 127 millones. Todo esto, con una tasa de interés del 9,125% anual.

Con la negociación se estiraron los plazos de pago: se los llevó de julio de 2024 a diciembre de 2027. La tasa de interés del 9,125% anual será ahora en tramos del 4, 5 y 8,5% anual, que termina siendo un promedio de 7,2% anual.

“El primer pago de intereses será este año, con una tasa del 4%. El capital lo comenzaremos a pagar en 2023 hasta 2027, en 10 pagos semestrales”, dijo Dib Ashur. El ministro recalcó que, con las nuevas condiciones, hasta 2024 la Provincia tendrá un alivio financiero de US$ 252 millones.

Un poco de oxígeno. Esta frase sintetiza un poco lo que significa para el Gran Bourg haber reestructurado una deuda muy abultada. En este contexto, Dib Ashur contó que vienen llevando adelante una tarea que tiene como ejes el saneamiento y la generación y búsqueda de nuevos fondos para fortalecer la parte productiva.

“Dentro de la tarea financiera que estamos haciendo buscamos tener una deuda sostenible en el tiempo, que sea cumplible y que dentro de cada presupuesto tenga un impacto que se pueda soportar”, agregó.

Al tiempo que aseguró que al tener reestructurada la deuda, tendrán más oxígeno para conseguir financiamiento (por ejemplo de bancos de fomento) que vayan directamente a la producción y al servicio de la gente.

Por otro lado, también detalló el trabajo que están haciendo en materia fiscal, que tiene tres patas: una primera con la simplificación del sistema, avanzando con el monotributo, el impuesto del automotor unificado, la eliminación de impuestos a cooperadoras, entre otros puntos.

La segunda arista tiene que ver con la fiscalización. Allí hubo un refuerzo de los puestos de control, ampliando los puestos móviles. Siempre buscando combatir el ingreso ilegal de mercadería.

Y por último se avanzará con la conciencia tributaria, es por eso que el lunes se lanzará el Ticketon, incentivando a la gente que pida el ticket de cada compra.

Otro de los caminos que seguirá esta administración es seguir buscando recursos para obras eléctricas, de caminos, entre otras cosas. “Vamos a seguir yendo a distintos lugares como el BID, la CAF, el Fonplata. Todo esto en un marco de obras estratégicas”, dijo el titular de la cartera económica.

Al tiempo que mostró su optimismo en la recuperación de la economía durante este año: “Estimamos un crecimiento del 4 o 5%. Hay sectores que están creciendo con mucho más vigor como la construcción, parte del agro. Y hay otros sectores que se van recuperando”.

Paritaria

Consultado sobre cómo marcha la negociación con los gremios estatales, afirmó que están a la espera que cierre la paritaria nacional, que se postergó para la semana que viene. “Vamos a esperar para sentarnos con esa información. Cerrar antes que Nación no tiene sentido”, concluyó.