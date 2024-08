El abogado de Alberto Fernández admitió que hubo «una fuerte discusión» pero negó «violencia física»

Juan Pablo Fioribello rompió el silencio tras la aparición de pruebas que comprometen al expresidente, quien le negó absolutamente que haya golepado a Fabiola Yañez.04/08/2024 – 11:30 hs Actualizado 11:40 hs

Alberto Fernández y Fabiola Yañez.

«Se trató de una fuerte discusión de pareja», expresó Juan Pablo Fioribello, el abogado defensor de Alberto Fernández, mientras la Justicia analiza pruebas que comprometerían al expresidente en una causa por presunta violencia de género contra Fabiola Yañez.

Esta mañana, el letrado reveló en diálogo con Clarín que habló con el exmandatario y este le negó «en forma categórica» cualquier episodio de «violencia física» con la exprimera dama.

Las declaraciones de Fioribello

«En primer lugar yo no hablo en nombre del ex Presidente, porque no soy su vocero, sí lo he asesorado en temas legales muchas veces tanto a él como a los distintos integrantes de su familia. No solo con él, sino con numerosas personas de la política. Me dedico a solucionar problemas», dijo a Clarín el abogado del expresidente.

«Sobre este tema puedo decirle es que efectivamente a raíz del secuestro del celular personal de la señora María Cantero en la causa vinculada al tema de los seguros, se encontraron chats privados entre la señora Fabiola Yañez y Cantero. De esos chats se desprende que podría haber existido la posibilidad de hechos de violencia física«, admitió.

Juan Pablo Fioribello con Alberto Fernández.

«Frente a esto, desde el juzgado de Ercolini se pusieron en contacto conmigo a los fines de intentar contactar a la señora Yañez para ver si esta quería radicar algún tipo de denuncia penal. Yo hablé con ella, que se encuentra residiendo en Madrid contándole la situación y me explicó que esos chats sí son ciertos y que el motivo de los mismos fue una fuerte discusión que habrían tenido con su pareja, el ex Presidente», detalló Fioribello.

«Con respecto a las fotografías que usted me menciona, no me constan ni las he visto. Lo que sí puedo decirle es que el expresidente no fue ni llamado a declarar, ni siquiera mencionado, ya que no hubo denuncia penal alguna. Reitero y tal fueron las palabras de la señora Yañez, se trató de una fuerte discusión de pareja y nada más. Lógicamente, he hablado personalmente con el expresidente al respecto de este tema, y me negó en forma categórica cualquier episodio de violencia física. Evidentemente en el fragor de esa discusión la señora Yañez decidió escribirle a María Cantero, de la cual no era amiga para contarle que había tenido una discusión, en una forma de desahogo personal«, explicó tras hablar con Fernández y Yañez.

El abogado reconoció que le consultó a la esposa del expresidente «sobre la posibilidad de golpes físicos, y me dijo que esos hechos violentos no sucedieron. Por mi obligación y mi formación profesional, preservando siempre el cuidado de la mujer, aún así le ofrecí si quería realizar algún tipo de denuncia al respecto, a lo que me respondió que no, que solamente fue un tema de una discusión. En este mismo sentido coordiné con el juzgado para que la señora celebre una audiencia».

Que pasó

A la par de la investigación sobre el escándalo de los seguros, Fernández vuelve a estar en el ojo judicial por chats que evidenciarían actos de presunta violencia de género sobre su pareja Fabiola Yañez.

Según reveló Clarín, las pruebas se detectaron en el celular de la histórica secretaria del exmandatario, María Cantero. Su teléfono móvil fue secuestrado y peritado en el marco de la causa que conducen el fiscal Carlos Rívolo y el juez Julián Ercolini. Allí se indaga sobre la intervención de intermediarios en contratos de pólizas entre organismos del Estado, gracias a un singular decreto presidencial.

La nueva polémica surgió en medio del peritaje de la Policía Federal sobre el contenido del celular de Cantero, desde 2019 hasta este año.

Aunque se buscaba información sobre Fernández y su vínculo con la trama ilícita de los seguros, había información mucho más sórdida para Fernández. El juzgado fue notificado de que en el celular había pruebas de la posible comisión de un delito: violencia de género contra Fabiola Yañez, aparentemente perpetradas por su marido en la Quinta de Olivos.

Entre las imágenes encontradas, se incluyen fotos de la exprimera dama con signos visibles de golpes. Además, se descubrieron audios y chats donde Yañez describe presuntas golpizas sufridas en la Quinta de Olivos.

¿Y si Yañez cambia de opinión y quiere denunciar a Alberto Fernández?

En caso de que Yañez decida denunciar que sufrió violencia de género puede hacerlo y está habilitada procesalmente para hacerlo. Si ocurriese, a quien o a quienes denuncie como autores de esa violencia afrontarán una causa penal con todas las consecuencias que ello implique. Que la causa al momento esté archivada no implica que no se pueda activar con la denuncia de la propia damnificada. Así se lo explicó el juez Ercolini a quien fuera la primera dama del 2019 al 2023.