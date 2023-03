El abogado de Jey Mammon habló de la supuesta extorsión de Lucas Benvenuto: “Hay mensajes de voz”

Según la defensa de Fernando Burlando, abogado del humorista, el denunciante de abuso habría advertido al conductor de Telefe lo que sucedería.

La semana pasada, Jey Mammon habló de la denuncia que inició Lucas Benvenuto, un joven con el que habría entablado una relación años atrás y que lo denunció por abuso sexual. El actor respondió a través de un comunicado publicado en sus redes sociales.

“Ante la difusión de una denuncia que la justicia resolvió prescribir, tratándose de un episodio falso en gran parte de su contenido, me veo en la necesidad de informar que a ese accionar, que busca inconfesables réditos en perjuicio de mi persona, se le suma una persistente campaña de acoso y difamación”.

“He sufrido conductas extorsivas de parte de quien promovió una denuncia que la justicia sobreseyó y cerró. Sin perjuicio de las acciones legales a emprender, se hace imperioso dejar en claro que la situación planteada es producto de la conducta de una persona que, en este caso, y frente a la justicia ha actuado faltando a la verdad”, agregó Jey Mammon.

El posteo que Jey Mammon había hecho en un primer momento para desacreditar al denunciante, hablaba de que era “víctima de extorsión”. Al respecto, el abogado defensor del humorista, expresó:

“Tiene que ver con una sugerencia y con la idea de que esto que le está pasando hoy le podía pasar. Está en un mensaje de voz”. Para pasarlo en limpio, Paula Varela indagó: “O sea, ‘si no hacés tal cosa salgo a los medios y te quemo’, ¿por ejemplo?”.

“Qué se yo. Algo similar. Puede ser”, admitió Fernando Burlando sobre la presunta extorsión de Lucas a Jey Mammon.

“Yo no voy a develar este contenido que tiene que ver con la intimidad, porque si eso no está en una investigación judicial estaría cometiendo una grave imprudencia”, advirtió Fernando Burlando.

La palabra del conductor

A una semana de que estallara el escándalo por la denuncia de abuso sexual iniciada en su contra, Jey Mammón rompió el silencio a través de un video que publicó en sus redes sociales.

“Estoy atravesando quizás, el peor momento de mi vida. Los niveles de angustia que estoy viviendo no los experimenté nunca y lo que estoy sintiendo no sabia que se podía sentir, que una persona podía experimentar lo que estoy experimentando. Es nuevo para mí”, comenzó diciendo en la grabación.

Y continuó: “Es por eso que hace una semana más o menos que tengo una imperiosa necesidad de salir a gritar. No a decir, quiero salir a gritar por todos lados lo que les voy a decir. Pero no me sale, no puedo, no tengo las fuerzas. Estoy en esta silla que no me puedo ni parar”.

Sobre las acusaciones que se le realizaron en su contra, aseguró de forma tajante: “Yo no violé, yo no abusé, yo no drogué a ninguna persona. Jamás. Nunca en mi vida, ni lo hice, ni lo haría, ni lo voy a hacer. Lo niego rotundamente. Estamos hablando de un nene de 14 años, esto es lo importante”, sostuvo.

