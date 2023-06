El actor David Corenswet será el nuevo Superman en la próxima película del superhéroe

DC y Warner también confirmaron que Rachel Brosnahan interpretará a Lois Lane en el film que dirigirá James Gunn.

El actor David Corenswet, prácticamente un desconocido para el público masivo, será el que se pondrá el traje y la capa de Superman en la próxima película focalizada en el superhéroe que dirigirá James Gunn.

De acuerdo a lo que confirmó el medio The Hollywood Reporter, también se conoció que Rachel Brosnahan, famosa por la serie La maravillosa Sra. Maisel, encarnará a Lois Lane, la periodista que enamora a Clark Kent.

Cómo eligieron a Superman para la nueva película

La elección del elenco se dio luego de una larga búsqueda encabezada por Gunn para el film Superman: Legacy, que iniciará todo un nuevo universo de películas centradas en personajes de DC Comics que se aleja del que se vio hasta el momento.

Corenswet y Brosnahan estuvieron entre los seis actores que compitieron por los papeles principales, con Gunn filmando pruebas de pantalla durante el fin de semana del 17 de junio con Nicholas Hoult y Tom Brittney también en la lucha para interpretar a Superman y Emma Mackey y Phoebe Dynevor en la carrera por Lois Lane.

James Gunn es el creativo detrás de las nuevas películas de DC en el cine. (Foto: REUTERS/Mike Blake)Por: REUTERS

Hasta el momento, en la pantalla grande, hubo tres actores que hicieron de Superman: Christopher Reeve, en cuatro películas; Brandon Routh, en la fallida Superman Returns, de 2006; y Henry Cavill, que inició el universo creado por Zack Snyder en Man of Steel, y repitió su personaje en Batman v Superman: el origen de la justicia y Liga de la Justicia.

Cavill iba a aparecer en otra película de Superman, fue confirmado por Warner incluso, pero cambios gerenciales ubicaron a James Gunn al mando de la organización de las ficciones sobre los superhéroes de DC Comics y terminó fuera del proyecto. El realizador necesitaba a un héroe más joven.

Superman: Legacy tiene una fecha de lanzamiento del 11 de julio de 2025, y Gunn espera filmar a principios del próximo año. La búsqueda de casting ahora continuará para personajes como Lex Luthor y otros personajes secundarios.

Quién es David Corenswet, el nuevo Superman

David Corenswet nació el 8 de julio de 1993 en Filadelfia, Estados Unidos. Lo más destacado que había hecho, hasta ahora, son dos series creadas por Ryan Murphy para Netflix: The Politician y Hollywood.

David Corenswet, en la serie «Hollywood». (Foto: Netflix)

Además trabajó en la serie We Own This City y la secuela de terror de X, Pearl. De acuerdo a IMDB, está por estrenar la película que sirve como continuación de la clásica Twister y la ficción para el streaming Lady in the Lake.

Rachel Brosnahan protagoniza «The Marvelous Mrs. Maisel». (Foto: Amazon).

A diferencia de Corenswet, Brosnahan sí es mucho más conocida para el público en general. La actriz ganó un Emmy y un Globo de Oro por su aclamada serie La maravillosa Sra. Maisel, que terminó este año.