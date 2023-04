El ala dura del PRO salió a cuestionar a Larreta por los cambios en el sistema electoral en CABA

El ministro de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, y el diputado del PRO, Hernán Lombardi, criticaron la elección concurrente que planea el jefe de Gobierno porteño.

La discusión por los cambios en el sistema electoral en la Ciudad de Buenos Aires genera fuerte tensión dentro Juntos por el Cambio. La idea de Horacio Rodríguez Larreta de un sistema mixto para que las candidaturas nacionales se diriman con boleta sábana tradicional y los postulantes locales figuren en la Boleta Única Papel es resistida por un sector del PRO.

El ministro de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, y el dirigente del PRO, cercano a Patricia Bullrich, Hernán Lombardi salieron este domingo a cuestionar el sistema electoral, que debe definirse en estos días.

“Es un experimento caro y complejo. Se va a tardar más y se va a hacer muy largo”, señaló Jorge Macri en diálogo con Radio Rivadavia. Unas horas antes -y en la misma línea que el exintendente de Vicente López- Lombardi declaró: “No me parece bueno cambiar las reglas electorales en el mismo año que se vota”.

El ministro porteño reveló que este lunes tendrá una reunión con el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para hablar sobre la temática, aunque reconoció que la idea de desdoblar las elecciones con Nación y realizarlas el mismo día “parecería que es la decisión” de Larreta.

En esa línea, Macri marcó los distintos problemas que puede llegar a tener el sistema electoral que impulsa el precandidato a presidente. “Cada persona va a tener que votar en dos cuartos oscuros distintos o en dos urnas distintas. Se va a tardar más y se va a hacer muy largo”, explicó.

A su vez, agregó: “Cuando hay voto largo y son la misma cantidad de mesas, la gente espera más y a mí me preocupa que se altere la participación. Siempre es malo que haya un nivel de participación bajo. Electoral y socialmente”.

Horacio Rodríguez Larreta especula con un cambio en el sistema electoral para las elecciones en la Ciudad de Buenos Airesi. (Foto: Télam)

“Me preocupa el costo adicional que puede tener este sistema, la complicación a la gente y cuál es el mensaje que damos forzando un sistema que no se utilizó nunca en un momento donde la gente está con poca paciencia”, señaló el primo del expresidente.

Las declaraciones de Jorge Macri y de Hernán Lombardi van en línea con lo que declaró Mauricio Macri durante la mañana del domingo. Allí, el expresidente trató de marcarle a la cancha al alcalde porteño sobre el nuevo sistema electoral.

“Yo no creo que Horacio haga eso. Sería ir en contra de los vecinos. Es más gasto del Estado, más tiempo de votación, más filas, dos urnas, dos boletas. Me dicen que hay gente que debería votar en distintas aulas o escuelas, nunca se hizo antes en la Ciudad. Si la política piensa que por cambiar reglas electorales los porteños van a elegir en un sentido determinado es no conocer a los porteños, que son autónomos”, expresó Macri.

En esa misma línea, el intendente de Vicente López remarcó: “Para mí es mejor votar como lo hicimos en 2019. Eso ahorra plata, la gente conoce el sistema y no hubo complicaciones. Esa es la mejor opción para mí”.

Con respecto a si el cambio de sistema electoral está relacionado con los distintos candidatos, expresó: “Es una discusión menor, si tomamos una decisión en función de eso estamos perdiendo el norte. Estamos fritos. Yo juego en cualquier cancha porque confío en la gente. Es adulta y sabe votar, si tiene que cortar boleta lo corta. Yo no pensaría en sistemas electorales en función de si me favorece o no. Hay que gastar lo menos posible”.