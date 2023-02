“El año que viene no quiero otro mediocre”: Grabois disparó contra Alberto Fernández

El dirigente del Frente Patria Grande presentó su libro “Los Peores” en la ciudad de La Plata. Estuvo acompañado por Axel Kicillof

Una vez más, Juan Grabois encendió la interna del Frente de Todos. El dirigente del Frente Patria Grande presentó su libro “Los Peores” en la ciudad de La Plata.

Estuvo acompañado por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof y criticó a Alberto Fernández: “El año que viene no quiero otro mediocre”.

“No quiero que mi generación militante acepte que el límite de lo posible es tener el año que viene otro mediocre, otro tibio, otro cobarde que no haga las reformas que hay que hacer. No lo acepto, no hay forma de que me convenzan de eso”, expresó el protagonista.

“Creo que Axel personifica esa posibilidad, esa potencia que se puede dar, tenemos algunos elementos de esperanza ahí”, destacó Grabois.

Durante el debate, moderado por la periodista Noel Barral Grigera, Grabois y Kicillof también abordaron un tema que fue parte de la agenda del gobierno durante buena parte de su mandato y es la conversión de planes en trabajo.

El líder de Patria Grande dijo que ese concepto es errado, que quienes reciben asistencia social ya trabajan y que esa ayuda solo es eso y apuntó contra quiénes “mulean” a los beneficiarios de planes.

Cerca del militante social interpretaron el alcance de sus palabras.

“El planteo de Juan es que no queremos un candidato de unidad de centro conservador, sino que haya unas PASO donde estén representadas todas las partes del Frente de Todos. Que haya un candidato de nuestra generación con perspectiva transformadora”, manifestó un militante del movimiento.

Grabois, que ya se anotó en la carrera por una candidatura presidencial, dejó en claro que el Presidente no tendrá su apoyo en una nueva configuración del FdT.