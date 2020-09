“El asintomático sólo contagia cuando respira”: el insólito video de la ministra de salud de Perú que se volvió viral

Pilar Mazzetti, ministra de Salud de Perú, se hizo viral tras sus insólitas declaraciones sobre el coronavirus a un programa periodístico En las últimas horas se viralizó por WhatsApp y otras redes sociales un video con declaraciones insólitas que la Ministra de Salud de Perú,, realizó sobre el coronavirus y su contagio en un programa televisivo.

“El que no tiene síntomas no necesita pruebas porque el que está positivo sin síntomas no contagia”, comenzó diciendo Pilar Mazzetti en una entrevista con Jaime Chincha para RPP Noticias.

Y se quejan del ministro de salud de Argentina…. Parece que los peruanos estan peor….. pic.twitter.com/gIrdj1nCGr — João (@iohannesjo1) September 4, 2020

, preguntó sorprendido el conductor., dijo segura la ministra.

“¿Lo que usted nos está diciendo es que un asintomático no contagia? Me ha dejado un poco perpejo”, reiteró Chincha. Para explicar su punto, Mazzetti explicó: “Cuando se hace la lista de personas positivas: ¿se incluye a los asintomáticos? En ningún país del mundo”, dijo la Ministra.

“Hemos estado todo este tiempo preocupados porque nos han dicho, repetidamente, que un asintomático también puede contagiar”.

“El asintomático contagia únicamente en un porcentaje muy pequeño y cuando respira”, cerró de manera insólita la invitada.