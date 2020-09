El Central anuncia que gastos con tarjeta en el exterior estarán dentro del cupo de 200 dólares

El directorio del Banco Central anunció una batería de medidas de acceso al mercado de cambios. El gasto de tarjetas de crédito en el exterior se descontará del cupo de los 200 dólares mensuales. Si los consumen superan ese límite se descontarán también en los cupos de los meses siguientes.

El Banco Central decidió que continuará el cupo de 200 dólares mensuales por persona, pero definió una serie de nuevas medidas para el acceso del mercado de cambios.

Una de las novedades es que los gastos con tarjeta en el exterior u online en dólares estarán dentro del cupo mensual, por lo que de superar los USD 200, se descontarán en los cupos de los meses siguientes.

A través de una conferencia de prensa, el presidente del BCRA, Miguel Pesce, anunció que la compra de dólar tendrá a partir del miércoles un recargo del 35% en concepto de retención del Impuesto a las Ganancias.

“Los pagos que se hagan con tarjeta de crédito (en el exterior) van a ser a cuenta de adquirir dólar ahorro», detalló Pesce, y adelantó que junto con la retención del 35% en concepto de impuesto a las Ganancias continuará el denominado Impuesto País del 30%.

«A los efectos de priorizar la asignación de divisas a la recuperación del crecimiento económico y el empleo, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) establece un mecanismo de percepción a cuenta del pago de los impuestos a las Ganancias y sobre los Bienes Personales del 35% para las operaciones de formación de activos externos (FAE) de personas humanas y las compras con tarjetas (débito y crédito) en moneda extranjera», precisó el Central a través de un comunicado.

Otra de las medidas que definió el BCRA es que las empresas podrán acceder solo al 40 por ciento de las necesidades de dólares para hacer frente a las deudas financieras, mientras que el resto deberán renegociarlo.

Además, el Central pone en marcha una «estrategia de normalización financiera», que implicará la eliminación de la posibilidad de que los agentes financieros no residentes lleven adelante operaciones de liquidación de títulos valores contra moneda extranjera, a fin de regular la salida de divisas a través del mercado de capitales local. Es decir, que los no residentes no podrán operar el dólar Contado con Liquidación.