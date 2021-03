El BancoCentral deJamaica le explicó a un argentino cómo tener inflación0: es viral

El Banco Central de Jamaica ha resaltado en los últimos años por la transparencia de sus políticas públicas, su forma de comunicarlas y su éxito al mantener estable la inflación, la cual fue de un 4.7 % anual según mediciones de enero.

Con una política de «inflación objetivo», la cual establece que los valores jamaiquinos deberán oscilar entre el 4 y el 6 % anual, todas las decisiones se toman teniendo en cuenta esto y su objetivo es fomentar el crecimiento estable de la economía.

Desde el 2017 que el Banco Central de Jamaica se maneja de esta forma. Sin embargo, para que esto funcione la gente debe creer que el gobierno es capaz de controlar la inflación entre esos valores ya que, de lo contrario, las acciones de los individuos podrían afectar las tasas y hacerlas subir o bajar.

Así, el país caribeño viene controlando su economía de manera exitosa hace ya unos años y desde el Banco Central adjudican esto a la transparencia de sus políticas públicas. Ante esto, el usuario de Twitter @hpititiminisky le preguntó al organismo mediante la misma red social su fórmula para mantener la inflación baja.

Ante esto, el BOJ (Bank of Jamaica) contestó que lo hacen «tal como cualquier otro banco central», es decir, «controlando la oferta monetaria, principalmente a través de ajustes en las tasas de interés, y gestionando las expectativas públicas siendo transparentes y comunicando proactivamente sobre la inflación».

How does @CentralBankJA keep inflation low?