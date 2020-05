El Banco Central vendió en 15 días el 70% de las reservas que había acumulado en 2020

Así lo alertó Mateo Reschini, head de research de LBO; esta caída se da en tiempos en los que el agro está liquidando cosecha y las reservas del BCRA deberían estar engordando, lo que explica las decisiones restrictivas del Gobierno para evitar más demanda de dólares

Las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) perdieron en quince días casi el 70% del total acumulado durante el año, advirtió Mateo Reschini, head de research del fondo rosarino LBO.

En diálogo con el periodista de Cronista Julián Yosovitch, Reschini advirtió: “Hace bastante que el BCRA viene vendiendo. Si se observa el acumulado del año, nunca el BCRA logró sumar más de u$s 900 en ningún momento del año. Si además se observa hasta el 13 de abril, se habían comprado u$s 912 millones netos en el año. Desde el 14 de abril se vendieron u$s 622 millones, casi el 70% de lo que habían acumulado neto en el año. Es preocupante ya que en esta época del año el BCRA deberían estar comprando un poco más. Si no aminora esta dinámica se puede complicar“.

Actualmente, las reservas informadas hasta 4 de mayo son de u$s 43.575 millones.

La caída de las últimas semanas se da en una época del año en la que la entidad suele acumular reservas por la liquidación de cosechas por parte del campo. En abril, el campo liquidó u$s 1500 millones, casi un 18% menos que la liquidación del año pasado y debajo de su promedio de u$s 1700 de los últimos tres años.

El drenaje en las reservas explica, en parte, las decisiones tomadas por el BCRA durante las últimas semanas, cuando decidió cerrar el grifo del “contado con liqui” y el MEP, y cortar el acceso al “dólar ahorro” a aquellos que hayan operado en los últimos 30 días en los dos primeros mercados mencionados.