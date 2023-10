El Banco Mundial insistió en la necesidad de un ajuste fiscal en Argentina para combatir la inflación

Desde la entidad remarcaron que el país necesita “cuentas fiscales disciplinadas” y preveen una recesión del 2,5% del PBI este año.

El economista jefe para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, William Maloney, destacó la importancia de establecer “cuentas fiscales disciplinadas” en Argentina como medida fundamental para controlar la inflación. Maloney afirmó que aunque no es el momento de hablar de hiperinflación, es esencial mantener una política fiscal sólida y tasas de crecimiento monetario adecuadas.

En esta misma línea, el economista se refirió a la dolarización como una herramienta útil para gestionar las expectativas de inflación, pero advirtió que si no se alinean las cuentas fiscales, pueden surgir “otros problemas”.

Maloney presentó el informe “Conectados: Tecnologías digitales para la inclusión y el crecimiento”, con las últimas proyecciones del organismo multilateral para el país. Según el banco, se proyecta una caída del 2,5% del PBI en Argentina para este año, seguida de una recuperación del 2,8% en el próximo. A su vez, aunque no se proporcionó una estimación de la inflación, se espera que cierre cerca del 200% este año según proyecciones privadas.

En su conferencia, el economista hizo hincapié en que la Argentina necesita encaminar sus cuentas públicas para domar la inflación, justo luego de que el “plan platita” lanzado por el ministro de Economía y candidato presidencial, Sergio Massa, sume alrededor de un punto y medio del producto bruto al déficit fiscal de este año. Una ampliación de la brecha fiscal que, para la oposición, puso al país en camino a una nueva hiperinflación.

“Y eso se aplica a la dolarización. La dolarización es útil para gestionar las expectativas de inflación porque el Banco Central no puede imprimir dinero, por lo que eso resuelve un problema, pero no lo hace porque si no alineas las cuentas fiscales entonces acabas con otras distorsiones y otros problemas”, indicó.

Por otra parte, el Banco Mundial también destacó que la región de América Latina y el Caribe ha demostrado resiliencia frente a los desafíos posteriores a la pandemia, pero subrayó que el crecimiento económico sigue siendo insuficiente para reducir la pobreza y crear empleo. En este sentido, la institución insta a encontrar formas de promover la inclusión y el crecimiento, mejorar la gobernanza y generar consenso social.