El BCRA pierde reservas y se perfila el peor febrero de la historia: ¿se anticipa la llegada del «dólar soja 3»?

El Banco Central suma en lo que va del mes ventas netas por u$S433 millones y en el año acumula rojo de u$s626 millones. Expectativa por nuevas medidas

Las reservas continuaron bajo presión esta semana, en la que la sangría de divisas del Banco Central se profundizó por las ventas diarias en un escenario de escasez de oferta por menores ingresos proveniente del agro. Así, la entidad monetaria acumuló en la semana ventas netas por u$s286 millones.

Además se ahondó la preocupación por el impacto de la sequía dado que la Bolsa de Comercio recortó nuevamente las proyecciones de producción de soja y maíz. Según las estimaciones, la cosecha de soja alcanzaría los 34,5 millones de toneladas, con lo cual sería la peor desde la campaña 2008/2009, e implicará un menor ingreso de divisas.

En este contexto, en el mercado dan por descontado que el Gobierno recurrirá a un dólar soja 3. Algunos analistas creen que esa medida estará vigente en marzo para poder cumplir con la meta de reservas prevista con el FMI para el primer trimestre, que contempla acumular u$s500 millones y alcanzar así un monto de u$s7.700 millones.

En cambio, otros plantean que la tercera versión del dólar soja se implementará recién en mayo, cuando esté el flujo de la cosecha gruesa. Y que, en el corto plazo, el Gobierno podría incrementar las restricciones a las importaciones, pedir un waiver (perdón) al FMI o renegociar la meta del primer trimestre alegando la dificultad de acumular reservas por las consecuencias de la sequía.

Dólares: BCRA concretó la venta más alta de febrero

El BCRA registró este viernes 10 de febrero un saldo negativo de u$s67 millones por su intervención en el mercado único y libre de cambios (MULC). Esta fue la venta diaria más alta en lo que va de febrero.

Así las cosas, la entidad monetaria alarga la racha de ventas por trece jornadas consecutivas y tuvo que sacrificar cerca de u$s911 millones desde que retomó la postura vendedora en el MULC el 17 de enero, luego del dólar soja 2 que terminó a fin de diciembre.

El BCRA acumula en lo que va del me ventas netas por u$s433 millones y se perfila a ser el peor febrero de la historia

El BCRA acumuló esta semana un resultado negativo de u$s286 millones y suma en el mes ventas netas por u$s433 millones, con lo cual ya superó todo el rojo de enero último y de febrero de 2022 (u$s190 millones). En lo que va de 2023 el saldo vendedor asciende a u$s626 millones.

El operador Gustavo Quintana comentó que «fue una jornada con bajo volumen de negocios», con un monto operado en el segmento de contado fue u$s207,889 millones, y advirtió que «el bajo nivel de ingresos genuinos exige reiteradas ventas oficiales que marcan caídas de sus tenencias, comprometiendo hasta ahora los objetivos de sumar reservas en el primer trimestre del año».

A su vez, fuentes oficiales precisaron que «en enero, el promedio diario de liquidación del complejo cerealero fue de u$s42 millones y bajó en las primeras ruedas de febrero a u$s30 millones promedio diario». Y recordaron que «en 2022, el mismo complejo liquidó en enero a un promedio diario de u$s116 millones e incrementó en las primeras ocho jornadas hábiles de febrero de ese año a un promedio diario de u$s141 millones», recordaron.

Dólares: el peor febrero de la historia

Los analistas estiman que si el drenaje continúa a este ritmo y no se toman medidas las ventas del BCRA en febrero superarán ampliamente los u$s800 millones. Al respecto, un informe de PPI destacó que el BCRA «exhibe el peor desempeño en el MULC en febrero de los últimos 21 años».

«Febrero se perfila a tener la mayor venta de reservas para el segundo mes del año en la historia. De sostenerse el ritmo de ventas diarias de las últimas ruedas, la autoridad monetaria se desprendería de entre u$s883 y u$s943 millones en el mes».

En ese sentido, en PPI puntualizaron que «el peor febrero había sido en 2020, cuando la autoridad monetaria se deshizo de u$s400 millones, por lo que podría más que duplicarse esa merma».

Las cotizaciones en futuros muestran que el mercado prevé un dólar soja 3 en mayo

«La razón para esta pobre performance hay que encontrarla en la magra oferta, con un agro que, tras el dólar soja 2, virtualmente se retiró del mercado de cambios».

Salvador Vitelli, especialista en finanzas y agronegocios, recalcó que «la liquidación de febrero de agroexportadores es la peor desde 2004, viene con un promedio diario u$s40 millones, mientras que el promedio histórico es de u$s60 millones».

Por su parte, Juan Pablo Albornoz, economista de Invecq también enfatizó en un tuit: «Totalmente seca la plaza, prácticamente sin liquidaciones del agro, tenemos que retrotraernos nominalmente a febrero 2007 para encontrar un nivel de liquidaciones similar al actual (con una inflación en dólares acumulada del 46% y precios de materias primas agro +89% desde entonces)».

Dólar soja 3: ¿en marzo o mayo?

Ante el drenaje diario de divisas por las ventas del BCRA, en PPI plantearon que «a este paso un (pedido de) waiver respecto a la meta de reservas del FMI está prácticamente garantizado en la revisión del primer trimestre de 2023 a realizarse en junio». Y fundamentaron que «por esta razón, consideramos que un dólar soja 3 está en camino a implementarse para salir a la cancha en marzo y cumplir con la meta de reservas».

En ese marco, en PPI argumentaron que «dado que la sequía retrasó la siembra de soja, creemos que este nuevo esquema estaría enfocado principalmente a captar parte del carry (que es lo acopiado de la cosecha anterior) de producción y, en menor medida, a incentivar que se liquide algo de lo que se haya podido cosechar para este entonces». Estimaron que «el carry de soja es de 6,9 millones de toneladas, por lo que implicaría en el extremo una entrada potencial de u$s3.900 millones».

En sintonía, Sebastián Menescaldi, director de Eco Go sostuvo que «se perdió mucha oferta de dólares, la liquidación viene muy baja porque ya la adelantaste con el dólar soja, sumado a que la oferta de trigo cayó un 40%» por el efecto de la sequía.

En el mercado hay rumores de que Economía podría pedir un waiver por la meta de reservas del primer trimestre alegando impacto de sequía

Según su visión, «todos los dólares que el BCRA venda en febrero los tiene que recomprar en marzo para cumplir con la meta del FMI» y especuló que «van a tener que hacer un dólar soja probablemente en marzo».

La consultora FMyA calculó que «las netas ahora se encuentran en u$s5.100 millones, muy lejos de la meta de u$s7.700 millones» para el primer trimestre, y sostuvo que «en este contexto de urgencia se están barajando algunas alternativas, que deberían implementarse en el corto plazo. y durar al menos hasta abril, cuando entra la cosecha, entre ellas puede ser: un dólar soja 3 para anticipar liquidaciones de exportadores; un repo con bancos; y/o endurecer aún más el cepo».

Por su parte, Vitelli concordó que el gobierno «alguna medida tienen que tomar, ya sea estrangulando las importaciones, pedir un waiver para la meta de marzo, o un nuevo dólar soja».

No obstante, el analista juzgó que «si implementa un dólar soja en marzo no sé qué tan efectivo va a ser por el hecho de que no hay demasiado carry de mercadería de la campaña pasada, y es tentar a una soja que no se vendió en las dos versiones anteriores, por ende no sé si puede fortalecer las reservas en la cuantía que se necesita para cumplir la meta». A su criterio, «si podría cambiar el panorama si se ofrece un tipo de cambio diferencial entrada ya la cosecha gruesa y disparar más ventas».

El mercado de futuros de soja descuenta un dólar «soja 3» recién en mayo. En PPI explicaron que eso se refleja en que «el decoupling (desacoplamiento entre el contrato de mayo con el de marzo y julio se disparó a $18,6 y $26,6, respectivamente, marcando un nuevo máximo este último valor».

De todos modos, en PPI consideran que «más allá de que la fecha que pone el mercado de un nuevo programa de incremento exportador suena lógica debido a la estacionalidad del agro, consideramos que la necesidad del BCRA de engrosar sus arcas y cumplir con la meta de reservas lo obligarán a implementarlo a la brevedad».