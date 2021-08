El BCRA volvió a comprar dólares: ¿se frenó la pérdida de reservas?

Desde el inicio de mes, el balance ya arroja el mejor saldo positivo en diez años. En tanto, nuevamente, los dólares alternativos operaron estables.

El Banco Central (BCRA) arrancó agosto retomando las compras de divisas en el mercado de cambios, dejando atrás las fuertes ventas que encadenó durante las últimas jornadas del mes pasado, lo cual había sembrado algunas dudas en el mercado sobre la continuidad en la adquisición de dólares en el corto plazo.

En otra rueda en la que predominó la oferta genuina sobre la demanda autorizada, el BCRA obtuvo un saldo a favor de unos u$s 45 millones.





De este modo, durante las primeras tres jornadas del mes la entidad acumuló compras netas por más de u$s 110 millones, lo que representa el mejor arranque para un mes de agosto en los últimos diez años.

De acuerdo con los datos oficiales, en agosto del año pasado, durante el mismo lapso, la entidad había acumulado ventas por u$s 344 millones y terminó el mes con un saldo negativo de casi u$s 1280 millones. En los dos años anteriores, en tanto, el rojo de cada agosto se ubicó por encima de los u$s 2000 millones, mientras que en 2016 obtuvo un saldo casi neutro.

En el equipo económicoesperan que este mes la autoridad monetaria termine con un relativo equilibrio en su intervención en el mercado de cambios, luego de varios meses acumulando reservas, de la mando del cepo cambiario y de los fuertes ingresos de los dólares del campo.

Con el resultado de ayer, las reservas internacionales brutas avanzaron u$s 38 millones y finalizaron la jornada en u$s 42.549 millones, según estimó la entidad de manera preliminar en su resumen de variables financieras que publica diariamente.

Dólar estable



El BCRA convalidó un avance de apenas dos centavos para el tipo de cambio mayorista, que cerró en $ 96,83 por unidad, manteniendo la ralentización del ritmo de devaluación diaria. El minorista, en tanto, se mantuvo en $ 102 en Banco Nación y en $ 102,25 en el promedio de las entidades financieras.

En cuanto a los dólares alternativos, volvieron a operar estables. El dólar blue se mantuvo en $ 177,5 en la punta compradora y $ 180,5 en la vendedora. El paralelo permanece en esos niveles desde el viernes de la semana pasada, por lo cual la brecha sigue en poco más de 86% frente al mayorista y en la zona del 77% respecto al minorista.

Asimismo, el dólar MEP y el contado con liquidación (CCL) volvieron a cerrar casi sin variación respecto a la rueda previa, en $ 169,7 y $ 170,2, respectivamente, tal como lo vienen vienen haciendo últimamente, luego de haber registrado incrementos de hasta 2% durante las primeras operaciones de la jornada.