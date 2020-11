El blue se vende a $ 162 tras desplomarse $ 10 por el regreso de «manos amigas»

El paralelo rompió así con tres ruedas de fuertes subas en las que recuperó $ 23. Ayer el Banco Central volvió a comprar reservas luego de sesiones de ventas. El dólar blue pasa de fuertes saltos a abultadas caídas como la que se dio ayer, cuando el billete que opera en el mercado paralelo se derrumbó $ 10 y se colocó en los $ 162 en los que arranca el martes.

El dólar mayorista empezó la jornada en los $ 80,03, 6 centavos por encima del cierre de ayer. Las cotizaciones financieras operaban en alza. El dólar MEP se colocaba en los $ 144,65 (+1,3%), mientras que el contado con liquidación operaba a $ 149,55 (+1,4%).

El promedio entre bancos que realiza el Banco Central (BCRA) se colocaba en los $ 85,60, lo que sumado el impuesto PAÍS más la retención por Ganancias, eleva el precio del dólar ahorro a los $ 141,24.

En la City todos saben que estas fuertes caídas del blue no responde a comportamiento normales del mercado, si no a la intervención oficial mediante las denominadas «manos amigas» que ofrecen billetes en las cuevas y hacen tambalear el precio.

La primera rueda de la semana permitió al BCRA comprar unos u$s 42 millones de reservas, según confirmaron fuentes oficiales.

El dólar minorista comenzaba el martes en los $ 82,25 en las pantallas del Banco Nación (BNA).

El peso argentino se depreciaba (-0,08%), en una rueda con comportamientos mixtos para las monedas de la región.

Tal como señaló El Cronista en su edición de hoy, la premisa que persiguen en el entorno del ministro de Economía, Martín Guzmán , es que todos los dólares paralelos (MEP, contado con liqui y blue) estén en los niveles de entre $ 140 y $ 150, condición esencial para tratar de reactivar la alicaída economía doméstica.

De $ 168 lo bajaron a $ 160 con 3 palos (u$s 3 millones) y sólo le llevaron u$s 1,3 millón. Después no quedó nadie. El dólar MEP a $ 143 te pisa el dólar blue, ya que hay sociedades de bolsa que lo están arbitrando”, explicó un bróker.