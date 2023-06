El “carpetazo” de Aníbal a Cristina: “Me ha mandado a hacer todo tipo de trabajos”

En medio de la feroz interna que obligó al kirchnerismo duro a ceder y aceptar la lista encabezada por Daniel Scioli, el apoderado del embajador argentino en Brasil cruzó a la Vicepresidenta con varias chicanas.

El jueves, la vicepresidenta Cristina Kirchner reapareció en Río Gallegos, la capital de Santa Cruz, en un discurso donde criticó a Alberto Fernández: “Toda la discusión de PASO o candidatura única. Cuando uno tiene responsabilidades de gobierno la responsabilidad es gobernar y tratar de que haya la menor conflictividad posible“.

Y continuó: “La verdad es que cuando uno escucha que por ahí, desde el propio espacio político amenazan con ir al Partido Judicial, con todo lo que nos ha pasado y me permito personalismo, me ha pasado”expresó la ex presidenta.

Así, luego de las acusaciones que hizo ayer la ex mandataria, Aníbal Fernández salió al cruce y le pasó factura por cuestiones del pasado. “Me ha mandado a hacer todo tipo de trabajos y jamás dije que no…”, afirmó el ministro de Seguridad.

“Nunca le saqué el cuerpo a hacer un trabajo por ella. Todos los trabajos que me ha pedido hacer, los he hecho…”, sentenció.

Con Cristina presidenta, sin embargo, Anibal Fernández ocupó tres cargos: Ministro de Justicia y Seguridad (2007-2009), jefe de Gabinete (dos veces, en 2009 y 2015) y Secretario General de la Presidencia (2014-2015).

La expresión “todo tipo de trabajos” parece incluir bastante más actividad que ocupar tres puestos formales en los gobiernos de Cristina.

Pero, ya en la segunda frase va más lejos: “Nunca le saqué el cuerpo a hacer un trabajo por ella”. Ya no hay dudas de que no está hablando de los ministerios que ocupó.

En 2007 se dejaron de publicar durante años las estadísticas de delitos que se llevaban en el Ministerio de Justicia y Seguridad que ocupó Aníbal. Él argumentaba que conocer las cifras de los delitos hacía a la gente entrar en pánico y que no había ninguna necesidad de difundirlos. Se trataba de estadísticas oficiales que el país dejó de medir hasta que Aníbal cambió de puesto.

De ese modo no bajaron los delitos, pero dejaron de existir en las planillas oficiales. En 2015, Aníbal era secretario general de la Presidencia cuando el fiscal Nisman denunció a Cristina por encubrir a los terroristas que volaron la AMIA

La denuncia del fiscal fue el miércoles 14 de enero. El lunes 19 llevaría las pruebas al juzgado y ampliaría sobre los alcances de su denuncia en el Congreso de la Nación. Pero el domingo 18 apareció muerto con un tiro en la cabeza.

El día anterior al hallazgo de su cadáver, sábado 17, hubo un extraño incendio en la Casa Rosada que sólo afectó a los servidores que guardaban la información sobre todas las entradas y salidas de la Casa de Gobierno durante los años en que se negociaba el Pacto con Irán, denunciado por Nisman esa misma semana. Toda la información se perdió para siempre.