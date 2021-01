El comentario antisemita de un diputado massista: “Son como los judíos, no saben dónde están”

Se trata de Pablo Ansaloni, quien lanzó la repudiable frase durante un Zoom realizado entre sindicalistas; mirá el video del momento

El diputado nacional y gremialista Pablo Ansaloni lanzó en las últimas horas un comentario antisemita durante una reunión virtual que realizaban miembros sindicales.

“Estamos más unidos que nunca, nadie nos va a romper a nosotros. Y nadie que no tiene que ver con nuestra provincia. Porque son como los judíos, por ahí no tienen patria, no saben dónde están o a quién representan. Yo sí sé a quién represento. Represento a la seccional 185 de Colón, provincia de Buenos Aires”, fueron las palabras inconfundibles del diputado en medio de una conversación sobre las medidas de fuerza impulsadas por las patronales agrarias nucleadas en la Mesa de Enlace.

El video lo difundió por Twitter en la mañana de este miércoles el periodista Jorge Duarte, especializado en temas sindicales y miembro del staff del sitio Infogremiales.

"Son como los judíos: no tienen patria, no saben dónde están". Tranqui el comentario antisemita de Pablo Ansaloni, diputado nacional (JxC) y dirigente de la Uatre. Debería dar algunas explicaciones pic.twitter.com/rJatNJzORS — jorge duarte (@ludistas) January 6, 2021

publicó la DAIA en su cuenta oficial de Twitter.

En su repudio, explicaron: “La DAIA expresa su más enérgico repudio ante los dichos antisemitas del diputado nacional Pablo Ansaloni, quien afirmó en un Zoom que “son como los judíos que por ahí no tienen patria. Expresiones como las expuestas muestran una alta virulencia antijudía al instalar un discurso extranjerizante hacia la comunidad judía, vieja tipología de la judeofobia”.

Como se trataba de un Zoom con acceso restringido, por el momento sólo se difundió ese fragmento de video y no se termina de saber de quién estaba hablando el diputado nacional Pablo Ansaloni. Sin embargo, más allá de los destinatarios del comentario, lo cierto es que el dirigente del gremio de los peones rurales apeló al antisemitismo sin filtros.

Quién es Pablo Ansaloni

Pablo Ansaloni es diputado nacional por el partido FE (del que es presidente), el agrupamiento fundado por el fallecido Gerónimo “Momo” Venegas que integraba hasta hace pocos meses Juntos por el Cambio. Según informó recientemente el sitio Letra P, tras la derrota de JxC en las PASO de agosto de 2019, le partido Fe “inició un proceso de alejamiento de esa alianza” y Ansaloni fue “el primero en dar el portazo del bloque”.

En diciembre de ese año, una vez asumida la nueva camada de diputadas y diputados, el partido FE se integró al bloque denominado Compromiso Federal (que lidera el mendocino José Luis Ramón). Y luego comenzarían las reuniones cordiales y profundas entre Ansaloni y Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados que durante todo 2020 necesitó de aliados para lograr quórum y votos.

En agosto, en una reunión partidaria por Zoom, Ansaloni respaldó a Alberto Fernández y a Axel Kicillof. Luego tuvo varias reuniones con Massa y en varias votaciones de la Cámara baja ya levantó su mano junto al oficialismo, como en el caso del nuevo robo a los jubilados y las jubiladas con forma de ley de “movilidad”.

Hace dos meses, en declaraciones al sitio La Política Online, Ansaloni dijo tras una nueva reunión con Massa que encuentra “en Sergio no sólo un líder sino también un compañero que está presente en cada necesidad y que busca dar soluciones continuamente a la población Argentina”.

“Estamos trabajando para fortalecer el país y estoy convencido que el futuro cercano de los argentinos va a ser mejor que los últimos cinco años vividos”, agregó al tiempo que confirmaba que “el Partido Fe va a formar parte del Frente de Todos en las próximas elecciones”.