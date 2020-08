El comentario de Alberto Fernández contra el remero olímpico Ariel Suárez

El caso del remero argentino y bicampeón Panamericano Ariel Suárez, quien decidió volver a entrenar a pesar de las restricciones impuestas por la cuarentena, llegó a oídos del presidente, Alberto Fernández, quien, lejos de empatizar con su caso, salió a criticarlo de manera indirecta. En una entrevista brindada este martes a FutuRock, el jefe de Estado se refirió a la posibilidad de restringir aún más la circulación en el caso de que los contagios sigan creciendo: “El botón rojo siempre está a mano porque la preservación de la salud es lo más importante”. Y agregó: “Yo entiendo también que la gente tiene cierto hastío. El riesgo existe, al virus lo vamos a buscar nosotros. No es que el virus nos viene a buscar a nosotros. Cuanto más tiempo estemos aislados y alejados del otro, el riesgo se minimiza. Yo sigo reclamando esa responsabilidad”. A continuación, Fernández se refirió de manera indirecta al caso de Ariel Suárez, quien en las últimas horas volvió a entrenar en el río: “Yo sé que todos queremos jugar al tenis, jugar al fútbol, salir a remar… queremos hacer todo, pero sepamos el riesgo que corremos, ¿eh? Sepámoslo. Y entendamos, además, que el riesgo lo tenemos donde menos lo esperamos”. Luego, se refirió al regreso a los entrenamientos en el fútbol: “Miremos el fútbol: ‘queremos entrenar, queremos entrenar’. Digo bueno, entrenen, y en el primer testeo aparecen casos de coronavirus en los planteles. Si no nos damos cuenta que estamos en una pandemia, que no es un DNU del Poder Ejecutivo. Tenemos que ser muy serios, hicimos mucho esfuerzo para prepararnos y que nadie carezca de atención sanitaria cuando la reclame. Pero también creo que debemos ser muy cuidadosos”. Ariel Suárez dialogó con los medios este lunes al regresar al río a entrenar: “Como deportista, que hace 20 años le doy lo mejor de mi vida a la selección nacional y la represento de la mejor forma posible, no puedo darme el lujo de permitir que habiliten el fútbol y otros deportes no”. Sin embargo, luego se conoció que Prefectura Nacional le labró un acta por haber entrenado sin que la actividad estuviera autorizada por el Gobierno Nacional. Tras sufrir esta advertencia, el deportista explicó: “No sabría decir si el resto de los remeros saldrá a remar. Yo lo que hice fue un acto de cansancio total frente a esta cuarentena, no es rebeldía. También sufro impotencia porque se habilitan otros deportes y el mío no. No cuento con menos derechos que otros para poder salir. La única forma en que me saquen del agua es metiéndome preso; no tengo miedo económico porque no tengo un peso,mi familia es humilde”.

