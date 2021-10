El comprimido que logró detener la mitad de las internaciones por coronavirus se está probando en la Argentina

En las pruebas participan una clínica de Vicente López y una fundación de Rosario.

La píldora de Merck mostró buenos resultados en pacientes de riesgo Foto AP.

El molnupiravir, la píldora contra el covid-19 que está desarrollando el laboratorio Merck & Co y que en ensayos clínicos provisionales logró detener la evolución de la enfermedad y evitar internaciones en la mitad de los casos, se está ensayando en el país.

Según pudo confirmar Clarín con fuentes médicas involucradas en los estudios, los ensayos locales del antiviral de administración oral se están llevando a cabo en la Clínica Independencia, en el partido bonaerense de Vicente López.

También forma parte de la investigación el Instituto Médico de la Fundación Estudios Clínicos de Rosario, Santa Fe. Allí aún no han iniciado la administración de la droga a voluntarios. «El reclutamiento no es sencillo porque se requiere que los participantes sean personas que no fueron vacunadas«, explicó una fuente médica a este diario.

El estudio, denominado MOVe-OUT, se lleva a cabo simultáneamente también en Brasil, Chile, Colombia, Francia, Guatemala, Bulgaria, Alemania, Israel, Italia, Japón, Egipto, Filipinas, Polonia, Rusia, Canadá y Estados Unidos.

En la etapa actual de la investigación, se está evaluando la seguridad y eficacia del medicamento.

Según se había difundido en su momento, los participantes de las pruebas deben tener al menos 18 años; haber dado positivo en una prueba de covid-19 en los últimos cuatro días; presentar al menos un síntoma de la enfermedad, como fiebre, tos o pérdida del gusto u olfato; no estar hospitalizado y no haber recibido la vacuna, entre otros.

Merck & Co. comunicó este viernes que su antiviral experimental para tratar el covid-19 redujo las hospitalizaciones a casi la mitad entre personas infectadas recientemente con el coronavirus. La farmacéutica solicitará pronto a las autoridades sanitarias estadounidenses y del resto del mundo que autoricen su uso.

Noticia en desarrollo.

LGP