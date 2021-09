El día en que el Presidente trató de “energúmeno verbal” a Aníbal Fernández

Fue en respuesta a las declaraciones que había sostenido el actual ministro de Seguridad de la Nación diez años atrás, cuando acusó al jefe de Estado de haberse “cagado en su amistad con Néstor Kirchner”.

Un gran porcentaje de los funcionarios que se desempeñan dentro del Gobierno argentino, al día de hoy, no resisten archivo. Tras la designación de Aníbal Fernández como nuevo ministro de Seguridad de la Nación e integrante del Gabinete de Alberto, volvió a salir a la luz una entrevista en la que el Presidente calificaba al ex Jefe de Gabinete de “energúmeno verbal”.

Los dichos del actual jefe de Estado se habían dado diez años atrás en el marco de una entrevista liderada por Ernesto Tenembaum en su programa de la tarde (“El club de la tarde”) en Radio Mitre. En aquel entonces, el mandatario había sido consultado por las declaraciones del hoy titular de la cartera de Seguridad, quien lo había acusado de “cagarse” en su amistad con Néstor Kirchner tras haber dado un paso al costado del Gobierno.

“¿Qué querés que te diga? Yo lamento mucho que Aníbal se haya convertido en un energúmeno verbal, y ahora lo es para conmigo… Yo me callo, no le voy a contestar nada”, lanzaba en aquel momento Fernández mientras explicaba el motivo de su salida.

“Yo renuncié a mi cargo porque me di cuenta que tenía diferencias con Néstor y con Cristina. La gran diferencia fue que yo nunca fui un obediente, fui alguien que planteó las diferencias. Cuando dejé el gobierno seguí hablando con Néstor, pobre Aníbal de esas cosas no conoce porque efectivamente nunca estuvo sentado en la mesa, nunca compartió esa intimidad”, sostenía el Presidente.

En ese sentido, lanzaba sin tapujos: “Yo soy de los que prefiere entrar por la puerta grande e irme por la misma puerta por la que entré; y no irme por la puerta del fondo escondido en un baúl. Juzgará la historia lo que diga y cómo actúa cada uno. Aníbal nunca supo cómo era mi amistad con Néstor, mi relación con Cristina, eso lo conoció por los diarios.

En otro tramo de la entrevista, marcado por las reiteradas críticas, Alberto consideraba que el ex interventor de Yacimiento Carbonífero Río Turbio (YCRT) necesitaba “un psicólogo que resuelva su complejo de inferioridad, y eso es un tema que me excede a mí. Me parece que ya es una impertinencia que hable de mis sentimientos para con Néstor, cuál era mi relación con Néstor… ¡él ni la conoció!”

Ante la consulta de Tenembaum, sobre en qué percibía el complejo de inferioridad, Alberto Fernández declaraba: “Alguien que habla así no puedo entenderlo de otro modo. Si él revisa hasta lo que me debe personalmente, se daría cuenta que no tendría que hablar así”, concluía.